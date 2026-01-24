خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد

خاطب النادي المصري، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تحديد ملعبه الذي سيستضيف عليه مباراة الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 1 فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري طالب الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة على ملعب السويس الجديد.

وذلك بدلا من ملعب برج العرب والذي سيستضيف المباراة الأولى بين الفريقين غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يبدأ المصري الحصول على الموافقات الأمنية من أجل خوض المباراة على ملعب السويس الجديد بعد موافقة كاف.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.