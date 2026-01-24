خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد

السبت، 24 يناير 2026 - 19:44

كتب : عمرو نبيل

محمد هاشم - المصري

خاطب النادي المصري، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل تحديد ملعبه الذي سيستضيف عليه مباراة الزمالك.

ويلعب المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 1 فبراير المقبل.

وعلم FilGoal.com أن المصري طالب الاتحاد الإفريقي بخوض المباراة على ملعب السويس الجديد.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة

وذلك بدلا من ملعب برج العرب والذي سيستضيف المباراة الأولى بين الفريقين غدا الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يبدأ المصري الحصول على الموافقات الأمنية من أجل خوض المباراة على ملعب السويس الجديد بعد موافقة كاف.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.

المصري الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. فرصة أولى ضائعة تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية تقرير: مدرب الكاميرون السابق حصل على مكافأة أمم إفريقيا رغم إقالته قبل البطولة مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب
أخر الأخبار
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا 9 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. فرصة أولى ضائعة 30 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا 43 دقيقة | الدوري المصري
محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي 58 دقيقة | الكرة المصرية
وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة 4 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم
/articles/521956/خبر-في-الجول-المصري-يخاطب-كاف-لاستضافة-الزمالك-في-ملعب-السويس-الجديد