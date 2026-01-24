سلوت: صلاح عاد للتشكيل الأساسي لأننا نمنحه الحرية في اللعب

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول أسباب الدفع بمحمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام بورنموث.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال سلوت عبر بي إن سبورتس قبل المباراة: "محمد صلاح يعود للتشكيل لأننا نعطيه الحرية للتمركز بالطريقة التي تناسبه".

وأضاف "ونخلق له المساحات اللازمة وكل لاعب يلعب في المركز الذي يفضله وصلاح لديه من الخبرة ما يكفي لأن يكون حاسما".

وعاد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي في الدوري بعدما بدأ مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة بورنموث في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com