سلوت: صلاح عاد للتشكيل الأساسي لأننا نمنحه الحرية في اللعب
السبت، 24 يناير 2026 - 19:24
كتب : FilGoal
كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول أسباب الدفع بمحمد صلاح في تشكيل فريقه الأساسي أمام بورنموث.
وقال سلوت عبر بي إن سبورتس قبل المباراة: "محمد صلاح يعود للتشكيل لأننا نعطيه الحرية للتمركز بالطريقة التي تناسبه".
وأضاف "ونخلق له المساحات اللازمة وكل لاعب يلعب في المركز الذي يفضله وصلاح لديه من الخبرة ما يكفي لأن يكون حاسما".
وعاد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي في الدوري بعدما بدأ مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.
ويقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة بورنموث في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.
من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com
نرشح لكم
بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95 لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (3)-(2) ليفربول مرموش: من المهم التسجيل بعد ما حدث في أمم إفريقيا تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام بورنموث مرموش يقود مانشستر سيتي للعودة للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون