تشكيل ليفربول – صلاح أساسي أمام بورنموث

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول في مواجهة بورنموث في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وعاد صلاح لتشكيل ليفربول الأساسي في الدوري بعدما بدأ مباراة مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جيرمي فيرمبونج - جو جوميز – فيرجيل فان دايك – ميلوس كيركيز

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – فلوريان فيرتز – أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو

ويحتل ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأتي بورنموث في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com