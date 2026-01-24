الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري

يدخل الزمالك مباراة المصري في الكونفدرالية ولديه قائمة بها 8 غيابات لأسباب مختلفة.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء في ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات الزمالك عن المباراة:

عبد الله السعيد – تمزق في العضلة الخلفية

أحمد ربيع – إصابة في العضلة الضمة

عمر جابر – جزع في الرباط الداخلي للركبة

نبيل عماد – جزع في الرباط الداخلي للركبة

أحد فتوح – تمزق في العضلة الخلفية

محمود جهاد – إصابة في العضلة الخلفية

محمد صبحي – استبعاد فني

سيف جعفر – استبعاد فني

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.