مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية

السبت، 24 يناير 2026 - 18:47

كتب : إبراهيم رمضان

الونش

شدد محمود حمدي "الونش" لاعب الزمالك على أن فريقه على أتم الجاهزية لمواجهة المصري.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء:"مباريات كأس عاصمة مصر كانت لتجهيز الفريق لمباراة المصري في الكونفدرالية، وبعد عودة اللاعبين الدوليين سيكون الجميع في أتم الجاهزية للقاء، ونتمنى تحقيق الفوز".

وأضاف "الزمالك يمر بفترة صعبة، والجميع يتحمل المسؤولية ويريد إثبات جدارته بالتواجد مع فريق الزمالك والمشاركة بشكل أساسي".

وأكمل "لا أستطيع الجزم باستفادة الفريق من فترة التوقف الدولي بسبب غياب عناصر مهمة سواء للتواجد مع المنتخبات أو للإصابة، ولكن الفريق استعاد الدوليين في الأيام الأخيرة السابقة وأصبح الجميع في أتم الجاهزية للقاء وهدفنا تحقيق الفوز".

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.

