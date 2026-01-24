تقرير: مدرب الكاميرون السابق حصل على مكافأة أمم إفريقيا رغم إقالته قبل البطولة

في موقف ليس بالغريب على القارة الإفريقية، حصل مارك بري المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون على مكافأة عقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

وبحسب صحيفة سبورت نيوز أفريكا فإن مارك بري المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون حصل على مكافأة الوصول إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا حسب بنود العقد.

بينما لم يحصل ديفيد باجو المدرب الحالي للمنتخب على أي مكافآت.

وقال مصدر للصحيفة أن بري لم تتم إقالته بشكل رسمي وبالتالي يتقاضى راتبه بشكل طبيعي.

وهناك بعض المشاكل ما بين وزارة الرياضة الكاميرونية وصامويل إيتو رئيس اتحاد كرة القدم.

وقرر إيتو إقالة بري قبل بطولة أمم إفريقيا وتعيين باجو، بينما رفضت وزارة الرياضة الأمر ووفقا لهم فإن المدرب البلجيكي بشكل رسمي في موقف ليس بالغريب من قارة "ماما أفريكا".

وودع منتخب الكاميرون على يد المغرب في ربع النهائي بالخسارة بنتيجة 2-0.