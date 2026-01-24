مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة

شدد معتمد جمال المدير الفني للزمالك أن هدف فريقه هو الفوز على المصري من أجل تصدر مجموعته في الكونفدرالية.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال معتمد جمال في المؤتمر الصحفي قبل المباراة "لدينا طموح لتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة، وعملنا خلال الأسبوع الماضي من أجل تحقيق الهدف المطلوب".

وأضاف "الفوز على المصري في بطولة كأس عاصمة مصر أمر إيجابي لأننا عملنا بجدية ودرسنا نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس".

وأكد "نعاني من غيابات مثل أحمد فتوح وعمر جابر ونبيل عماد وعبد الله السعيد وغيرهم، والفريق عليه أن يكون جاهزًا وعلى قلب رجل واحد وأن نخوض اللقاء بروح وجدية".

وواصل "في مباراة المصري الأخيرة في كأس عاصمة مصر، شارك عدد كبير من اللاعبين الشباب، ولدي ثقة في جميع اللاعبين والعناصر الشابة لديها حوافز ودوافع لتعويض الغيابات في صفوف الفريق".

وأرد "عودة لاعبي المنتخب أمر إيجابي، وكنت أتمنى تواجد أحمد فتوح في لقاء الغد، والجميع هدفه تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الزمالك".

وأتم تصريحاته "الجميع يستعد للمباراة بجدية رغم أي ظروف يمر بها النادي وهدفنا تحقيق الفوز لإسعاد الجمهور".

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.