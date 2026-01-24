قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر

السبت، 24 يناير 2026 - 17:39

كتب : إبراهيم رمضان

محمد السيد - الزمالك

عاد محمد السيد للظهور في قائمة الزمالك من جديد وذلك لمواجهة المصري.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الزمالك أعلن تجديد تعاقد محمد السيد لمدة 3 مواسم أمس الجمعة.

ويغيب عن الزمالك في المباراة كل من عمر جابر وعبد الله السعيد وفتوح ونبيل عماد ومحمد صبحي ومحمود جهاد وسيف جعفر.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع: أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم - بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.

