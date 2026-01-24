تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وجيهي يظهر لأول مرة

يتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الخامسة مساء السبت.

كما يظهر مارك جيهي لأول مرة مع مانشستر سيتي بعد انضمامه قادما من كريستال بالاس.

فيما يتواجد إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء، وكذلك الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- عبد القادر خوسانوف- مارك جيهي- نيكو أورايلي

خط الوسط: رودري - يجاني رايندرز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو- عمر مرموش - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الـ20 (الأخير) برصيد 8 نقاط.

