تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وجيهي يظهر لأول مرة

السبت، 24 يناير 2026 - 16:00

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي ضد بورنموث

يتواجد النجم الدولي المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي في مواجهة ولفرهامبتون.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون في الأسبوع الـ23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الخامسة مساء السبت.

كما يظهر مارك جيهي لأول مرة مع مانشستر سيتي بعد انضمامه قادما من كريستال بالاس.

أخبار متعلقة:
تقييم مرموش أمام بودو جليمت من الصحف الإنجليزية قبل مواجهة بودو جليمت.. مرموش يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي مرموش يسافر مع مانشستر سيتي إلى النرويج جوارديولا يتحدث عن إمكانية مشاركة مرموش في مباراة سيتي المقبلة

فيما يتواجد إرلينج هالاند على مقاعد البدلاء، وكذلك الجناح البلجيكي جيريمي دوكو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام ولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: ماتيوس نونيز- عبد القادر خوسانوف- مارك جيهي- نيكو أورايلي

خط الوسط: رودري - يجاني رايندرز - برناردو سيلفا

خط الهجوم: أنطوان سيمينيو- عمر مرموش - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة.

فيما يتواجد ولفرهامبتون في المركز الـ20 (الأخير) برصيد 8 نقاط.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا.

عمر مرموش هالاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون وست هام يحقق الفوز الثاني تواليا بثلاثية ضد سندرلاند مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ولفرهامبتون.. بداية الشوط الثاني "تحت قيادة مدرب شجاع للغاية".. مارسيليا يستعير نوانيري من أرسنال أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي ذا أثليتك: تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز مؤتمر أرتيتا: ندرك صعوبة مباراة مانشستر يونايتد.. وهافيرتز يقترب من العودة
أخر الأخبار
مدرب سوهاج يوضح لـ في الجول سبب التعاقد مع لاعب من روسيا دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: أبلغنا ديانج برفض عرض فالنسيا 20 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
وست هام يحقق الفوز الثاني تواليا بثلاثية ضد سندرلاند 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا ساعة | الوطن العربي
مؤتمر فليك: علينا التحلي بالصبر بشأن جافي.. وفيرمين قادر على تغيير مسار المباريات ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ولفرهامبتون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة 4 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم
/articles/521935/تشكيل-مانشستر-سيتي-مرموش-يقود-الهجوم-أمام-ولفرهامبتون-وجيهي-يظهر-لأول-مرة