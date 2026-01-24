إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى

وجه إكرامي الشحات نجم منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي الشكر إلى النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارته بعد مساندة لاعب بيراميدز في أزمته.

وقررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد عقوبة الحبس لمدة عام واحد ضد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز مع إيقاف تنفيذ العقوبة. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي الشحات لـFilGoal.com : "كل الشكر والتقدير للنادي الأهلي، ولمحمود الخطيب، وللشؤون القانونية على مساندتهم لرمضان صبحي ولي بشكل شخصي. موقف الأهلي والخطيب لن يُنسى".

وأضاف "الخطيب تواصل معي منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، وأصر على تولي شادي البرقوقي الدفاع عن رمضان صبحي، وهذا كان له أثر إيجابي كبير".

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الحكم يأتي بعد نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة في قضية تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لينهى بذلك حالة من الجدل القانوني والرياضي استمرت لعدة أشهر.

وشملت قائمة الاتهامات القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

وسبق أن أجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

وقال إكرامي في وقت سابق عبر إم بي سي مصر: "رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة جدا حالته في "الحضيض"، وكان يتظاهر بالتماسك أمامنا في البداية".

واستدرك "لكن أتمنى من الله فك كربه وأن يعود لبيته وأسرته قريبا".