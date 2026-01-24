إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى

السبت، 24 يناير 2026 - 15:05

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - رمضان صبحي

وجه إكرامي الشحات نجم منتخب مصر السابق ووالد زوجة رمضان صبحي الشكر إلى النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارته بعد مساندة لاعب بيراميدز في أزمته.

وقررت محكمة مستأنف جنايات الجيزة تأييد عقوبة الحبس لمدة عام واحد ضد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز مع إيقاف تنفيذ العقوبة. (طالع التفاصيل)

وقال إكرامي الشحات لـFilGoal.com : "كل الشكر والتقدير للنادي الأهلي، ولمحمود الخطيب، وللشؤون القانونية على مساندتهم لرمضان صبحي ولي بشكل شخصي. موقف الأهلي والخطيب لن يُنسى".

أخبار متعلقة:
المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي مصدر من سيراميكا لـ في الجول: أتممنا اتفاقنا مع الأهلي لضم أحمد عابدين.. وموقف رمضان مصدر من الأهلي لـ في الجول: البحث عن إعارة بن رمضان شائعات غير صحيحة أمم إفريقيا - محمد رمضان: إلغاء تواجدي في حفل الختام.. ولن يتغير حبي للمغرب

وأضاف "الخطيب تواصل معي منذ بداية الأزمة وحتى نهايتها، وأصر على تولي شادي البرقوقي الدفاع عن رمضان صبحي، وهذا كان له أثر إيجابي كبير".

ووفقا لصحيفة "المصري اليوم" فإن الحكم يأتي بعد نظر استئناف اللاعب على حكم أول درجة في قضية تزوير محررات رسمية داخل أحد معاهد السياحة والفنادق، لينهى بذلك حالة من الجدل القانوني والرياضي استمرت لعدة أشهر.

وشملت قائمة الاتهامات القضية: تزوير كراسات الإجابات، وتزوير كشوف الحضور والانصراف، وإعداد محررات رسمية على خلاف الحقيقة لإثبات حضور امتحانات ودورات دراسية لم تتم فعليا.

وأوقفت الأجهزة الأمنية اللاعب الدولي في مطار القاهرة، فور عودته من إسطنبول، تنفيذًا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس، في أعقاب صدور حكم قضائي غيابي بحقه في القضية محل التحقيق.

وسبق أن أجهش إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، بالبكاء بعد سؤاله عن الحالة النفسية للاعب بيراميدز.

وقال إكرامي في وقت سابق عبر إم بي سي مصر: "رمضان صبحي في حالة نفسية سيئة جدا حالته في "الحضيض"، وكان يتظاهر بالتماسك أمامنا في البداية".

واستدرك "لكن أتمنى من الله فك كربه وأن يعود لبيته وأسرته قريبا".

رمضان صبحي محمود الخطيب الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. الشناوي يتصدى تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر الونش: الزمالك يمر بفترة صعبة الوكل يتحمل المسؤولية
أخر الأخبار
لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا 27 دقيقة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. الشناوي يتصدى 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ ساعة | الكرة الأوروبية
الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة المصرية
وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة 4 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم
/articles/521933/إكرامي-لـ-في-الجول-موقف-الأهلي-والخطيب-مع-رمضان-صبحي-لا-ي-نسى