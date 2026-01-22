خبر في الجول - منتخب مصر لن يواجه النرويج وديا قبل كأس العالم لهذا السبب

الخميس، 22 يناير 2026 - 15:30

كتب : محمد جمال

منتخب مصر يحتفل بهدف مرموش ضد كوت ديفوار

علم FilGoal.com أن منتخب مصر لن يواجه نظيره النرويجي وديا الصيف المقبل، بعد اختلاف في وجهات النظر.

وكان من المقرر أن يلتقي الفراعنة برفاق إرلينج هالاند قبل أيام قليلة من كأس العالم 2026.

لكن المباراة لن تقام بسبب رغبة المنتخبين في إقامة المباراة في موعد مناسب لكل منتخب، حسبما علم FilGoal.com.

وكذلك اختلف الطرفان على مكان إقامة المباراة، فمنتخب مصر يرغب في إقامتها بمكان قريب لمقر إقامته، والعكس صحيح بالنسبة لمنتخب النرويج.

وهناك اتجاه لإقامة ودية بين منتخب مصر وأحد منتخبات أمريكا الشمالية أو أوروبا بجانب ودية البرازيل الذي تم تأكيدها في الولايات المتحدة قبل انطلاق المونديال.

ستكون هذه الودية المنتظرة في الأيام الأولى من شهر يونيو.

فمن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره البرازيلي يوم 6 يونيو المقبل.

فيما ينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 من الشهر نفسه.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي مارس المقبل استعدادا لكأس العالم.

