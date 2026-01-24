"تحت قيادة مدرب شجاع للغاية".. مارسيليا يستعير نوانيري من أرسنال

السبت، 24 يناير 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري - مارسيليا

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي ضم إيثان نوانيري من أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

موهبة أرسنال البالغ 18 عاما خرج معارا في النصف الثاني من الموسم بحثا عن المشاركة بشكل أكبر.

وسيرتدي الإنجليزي الشاب القميص رقم 11 مع فريق الجنوب الفرنسي.

وسرعان ما تواجد الوافد الجديد في قائمة مارسيليا لمواجهة لانس المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

وسبق أن كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال: "أعتقد أن اللاعبين الشباب الموهوبين لدينا بحاجة إلى وقت لعب كافٍ، وفي هذه الحالة، لم يكن إيثان يحصل على وقت كافٍ، وآخر ما نريده هو عرقلة تطوره لأنه موهبة فذة وشخص يعشق كرة القدم بكل جوارحه؛ إنها حياته".

وأَضاف "بعد التشاور معه ومع والده ووكيله والنادي، قررنا أن أفضل حل هو إعارته، ثم كان علينا اختيار النادي المناسب، مع الأخذ في الاعتبار جميع الخيارات، وفهمنا لتجربتنا في مرسيليا مع ويليام ساليبا، ووجود روبرتو دي زيربي هناك، فهو مدرب بارع في تطوير المواهب الشابة، ومدرب شجاع للغاية في أسلوبه في التعامل معهم".

الجناح الشاب خاض هذا الموسم مع أرسنال 12 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ولفت نوانيري الأنظار الموسم الماضي بعدما شارك في 37 مباراة خاصة مع غياب بوكايو ساكا للإصابة وسجل 9 أهداف وصنع 2.

ويحتل مارسيليا المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة من 18 مباراة بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر.

إيثان نوانيري أرسنال الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي
