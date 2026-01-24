أطول من كريس وود.. نوتنجهام فورست يضم لورينزو لوكا من نابولي

السبت، 24 يناير 2026 - 11:56

كتب : FilGoal

لورينزو لوكا - نوتنجهام فورست

أعلن نادي نوتنجهام فورست ضم الإيطالي لورينزو لوكا قادما من نابولي على سبيل الإعارة.

وكشف النادي وجود بند خيار الشراء يتم تفعيله بنهاية الموسم.

وسيرتدي لوكا القميص رقم 20 مع فورست في النصف الثاني من الموسم.

وقال إدو جاسبار رئيس قسم كرة القدم عبر موقع النادي: "لورينزو لاعبٌ يُضيف خصائص مميزة لفريقنا، ونحن سعداء للغاية بانضمامه إلينا".

وأضاف "بفضل خبرته في اللعب على أعلى المستويات في بلدان مختلفة، يأتي إلينا بمزيج رائع من الخبرة والإمكانات لمواصلة التطور كلاعب".

ويمتلك اللاعب فرصة للانتقال بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو في الصيف المقبل للنادي الإنجليزي حال تفعيل بند الشراء.

صاحب الـ 25 عاما والطول الفارع (201 سم) انضم لنابولي هذا الموسم معارا من أودينيزي مقابل 9 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم مقابل 26 مليون يورو.

وخاض لوكا 23 مباراة بقميص نابولي وسجل هدفين فقط هذا الموسم تحت قيادة أنطونيو كونتي في 595 دقيقة.

ويعمل فورست على ضم مهاجم لحل المشكلة الهجومية إذ يغيب النيوزيلندي كريس وود (191 سم) للإصابة منذ أكتوبر الماضي ولا يعتمد المدير الفني على خدمات النيجيري تايو أونيي.

فيما سجل البرازيلي إيجور جيسوس 8 أهداف فقط خلال 28 مباراة هذا الموسم منذ انضمامه من بوتافوجو البرازيلي.

ويحتل فورست المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة من 22 مباراة في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مقاعد الهبوط.

لورينزو لوكا نابولي نوتنجهام فورست
