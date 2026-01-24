ذا أثليتك: تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة

السبت، 24 يناير 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

عوقب نادي تشيلسي بغرامة قدرها 150 ألف جنيه إسترليني بسبب إلقاء زجاجة نحو مقاعد بدلاء أستون فيلا عقب مواجهة الفريقين في ديسمبر الماضي.

المباراة انتهت بفوز أستون فيلا بنتيجة 2-1 يوم 27 ديسمبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وصفت اللجنة التنظيمية المستقلة التي فرضت الغرامة الحادث بأنه "خطير للغاية"، وأشارت إلى أنه من حسن الحظ أن الزجاجة لم تُصب أحدا.

واعترف تشيلسي بالتهمة، لكن لم يتم التعرف على هوية الشخص المسؤول عن إلقاء الزجاجة.

وكانت تلك المباراة قبل الأخيرة لإنزو ماريسكا على رأس الجهاز الفني للبلوز قبل إقالته وتعيين ليام روسينيور مديرا فنيا.

ماذا حدث؟

ستيوارت أتويل حكم المباراة أوضح أنه أُبلغ بادعاء مفاده أنه فور صافرة نهاية المباراة، ألقى "شخص مجهول من الجهاز الفني لتشيلسي زجاجة مشروبات بلاستيكية باتجاه الجهاز الفني لأستون فيلا".

زُوّد تشيلسي بمقطع فيديو يُظهر إلقاء الزجاجة، لكن لم يتمكن النادي ولا الاتحاد الإنجليزي من تحديد هوية الشخص المسؤول.

ووصفت اللجنة كيف تحركت الزجاجة "بسرعة (مما يدل على وزنها)"، وأنها مرت "على مقربة شديدة" من رأس لاعب بديل لأستون فيلا. وأضافت أن الحادثة كان من الممكن أن "تثير ردة فعل" من دكة بدلاء فيلا.

يستعد تشيلسي حاليا لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي، فيما سيلتقي فيلا مع نيوكاسل.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 34 نقطة فيما يحتل فيلا المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

