صيباري: قابلت ميندي واعتذرت له وجها لوجه

السبت، 24 يناير 2026 - 11:15

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - المغرب - السنغال - صيباري

كشف إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب كيف انتهت أزمة المنشفة مع لاعبي السنغال عقب نهائي أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على المغرب في النهائي بنتيجة 1-0.

والتقطت العدسات صيباري لاعب المغرب يحاول منع يفان ضيوف من تمرير المنشفة للحارس إدوارد ميندي.

أخبار متعلقة:
حارس السنغال يكشف تفاصيل اشتباكه مع صبية المغرب لحماية "منشفة ميندي" "امسحوا دموعكم بمنشفتي".. حارس مرمى نيجيريا يسخر من خسارة المغرب أمم إفريقيا أمم إفريقيا - صيباري: نيجيريا أو الجزائر؟ أريد فقط الفوز باللقب

وظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي، وهم يحاولون الحصول على منشفة الحارس السنغالي خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المنشفة.

وقال لاعب المغرب عبر ESPN هولندا: "عندما وصلت للمنزل رأيت أن ما فعلته كان سيئا ثم قابلت ميندي في المطار واعتذرت له وجها لوجه وتم حل الأمر وانتهى كل شيء وعلينا المضي قدما".

وأتم "كانت هناك الكثير من المشاعر لم اختبرها من قبل في مباراة نهائية كتلك، شرحت ذلك للاعبين السنغاليين بعد المباراة وانتهى كل شيء".

والتقى بالفعل صيباري مع حارس السنغال في الفندق في اليوم التالي من المباراة النهائية للاعتذار له عما بدر منه.

ماذا حدث؟

ظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي، وهم يحاولون الحصول على منشفة الحارس السنغالي خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المنشفة.

وسبق أن صرّح ضيوف في تصريحات لموقع Seneweb عن تلك الواقعة: "كانت مجرد مناشف لتجفيف القفازات والوجه، لا شيء أكثر."

وأكمل "كان العاملون في الملعب يمرون من خلف المرمى لأخذها، ولا أعرف لماذا يقومون بذلك."

Senegal's substitute goalkeeper Yehvann Diouf defends himself against the ball boys.

وتابع حارس نيس الفرنسي "كنت متفاجئ تماما مثلكم عندما رأيت أنهم يحاولون أخذها، ولقد رأينا ما حدث مع حارس نيجيريا".

وأتم الحارس السنغالي "حاولت أن أضمن أن يكون ميندي في أفضل الظروف، لأننا بحاجة لأن يكون في تركيز بنسبة 100%، وهذا هو السبب وراء ما حدث."

وظهر صبية الملعب يشتبكون مع الحارس الثالث للسنغال لمحاولة الحصول على المنشفة خلال أحداث المباراة، مما أدى إلى سقوطه.

وتواجد الحارس الثالث خلف المرمى ليحمي منشفة زميله.

كما ألقى أشرف حكيمي قائد المغرب، بمنفشة ميندي خلف لوحة الإعلانات، قبل أن يقفز ماليك ضيوف لاستعادتها.

واحتفل حارس السنغال يفان ضيوف عقب المباراة ونشر صورة عبر حسابه على إنستجرام: "هذه هي الميدالية والمنشفة".

No description available.

إسماعيل صيباري المغرب السنغال نهائي أمم إفريقيا
نرشح لكم
بابي جاي: سجلت أفضل هدف في مسيرتي.. ولا أعلم سبب تصرف لاعبي المغرب مواعيد مباريات السبت 24 يناير 2026.. بيراميدز ومنتخب مصر لليد وسيتي وليفربول وريال مدريد الزمالك يعلن قيد خماسي شاب بقائمته الإفريقية دوري أبطال إفريقيا - الهلال السوداني يفرض التعادل على صنداونز ويحافظ على الصدارة مدرب يانج أفريكانز: نستطيع الفوز على الأهلي في تنزانيا مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر سيتي - مرموش يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون.. وجيهي يظهر لأول مرة 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
القسم الثاني ب - سوهاج يتعاقد مع الروسي مايكل 37 دقيقة | القسم الثاني
إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - منتخب مصر ينهي الدور الأول باكتساح أوغندا في بطولة إفريقيا ساعة | الكرة المصرية
المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتحاد الكرة يتلقى عرضا لمواجهة النمسا وديا.. وشرط منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
تنس - أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة برسالة مؤثرة 2 ساعة | رياضات أخرى
تنس – جوكوفيتش يصل للفوز الـ 400 في بطولات جراند سلام 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 3 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 4 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة
/articles/521918/صيباري-قابلت-ميندي-واعتذرت-له-وجها-لوجه