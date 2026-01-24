صيباري: قابلت ميندي واعتذرت له وجها لوجه

كشف إسماعيل صيباري لاعب منتخب المغرب كيف انتهت أزمة المنشفة مع لاعبي السنغال عقب نهائي أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بالفوز على المغرب في النهائي بنتيجة 1-0.

والتقطت العدسات صيباري لاعب المغرب يحاول منع يفان ضيوف من تمرير المنشفة للحارس إدوارد ميندي.

وظهر جامعو الكرات خلف مرمى إدوارد ميندي، وهم يحاولون الحصول على منشفة الحارس السنغالي خلال المباراة، ليقوم الحارس الثالث بالتواجد خلف المرمى لضمان استمرار تواجد المنشفة.

وقال لاعب المغرب عبر ESPN هولندا: "عندما وصلت للمنزل رأيت أن ما فعلته كان سيئا ثم قابلت ميندي في المطار واعتذرت له وجها لوجه وتم حل الأمر وانتهى كل شيء وعلينا المضي قدما".

وأتم "كانت هناك الكثير من المشاعر لم اختبرها من قبل في مباراة نهائية كتلك، شرحت ذلك للاعبين السنغاليين بعد المباراة وانتهى كل شيء".

والتقى بالفعل صيباري مع حارس السنغال في الفندق في اليوم التالي من المباراة النهائية للاعتذار له عما بدر منه.

ماذا حدث؟

وسبق أن صرّح ضيوف في تصريحات لموقع Seneweb عن تلك الواقعة: "كانت مجرد مناشف لتجفيف القفازات والوجه، لا شيء أكثر."

وأكمل "كان العاملون في الملعب يمرون من خلف المرمى لأخذها، ولا أعرف لماذا يقومون بذلك."

وتابع حارس نيس الفرنسي "كنت متفاجئ تماما مثلكم عندما رأيت أنهم يحاولون أخذها، ولقد رأينا ما حدث مع حارس نيجيريا".

وأتم الحارس السنغالي "حاولت أن أضمن أن يكون ميندي في أفضل الظروف، لأننا بحاجة لأن يكون في تركيز بنسبة 100%، وهذا هو السبب وراء ما حدث."

وظهر صبية الملعب يشتبكون مع الحارس الثالث للسنغال لمحاولة الحصول على المنشفة خلال أحداث المباراة، مما أدى إلى سقوطه.

وتواجد الحارس الثالث خلف المرمى ليحمي منشفة زميله.

كما ألقى أشرف حكيمي قائد المغرب، بمنفشة ميندي خلف لوحة الإعلانات، قبل أن يقفز ماليك ضيوف لاستعادتها.