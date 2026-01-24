مواعيد مباريات السبت 24 يناير 2026.. بيراميدز ومنتخب مصر لليد وسيتي وليفربول وريال مدريد

السبت، 24 يناير 2026 - 10:48

كتب : FilGoal

بيراميدز

أسبوع جديد من الكرة الأوروبية يبدأ ورحلة مغربية لـ بيراميدز بطل القارة في دوري أبطال إفريقيا.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 24 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

في السادسة مساءً يلتقي شبيبة القبائل الجزائري مع الجيش الملكي المغربي في لقاء يذاع عبر بي إن سبورتس 5 ضمن مباريات مجموعة الأهلي.

وفي التاسعة مساءً يحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان وتذاع على بي إن سبورتس 5 أيضا.

أمم إفريقيا لكرة اليد

يبدأ منتخب مصر مشواره في الدور الرئيسي بلقاء أوغندا في الثالثة عصرا وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

الدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون في الخامسة مساءً في لقاء يذاع على بي إن سبورتس 1 في الجولة 23 من المسابقة.

وفي السابعة والنصف يحل ليفربول ضيفا على بورنموث وتذاع على نفس القناة.

الدوري الإسباني

يلتقي ريال مدريد مع فياريال في لقاء يبدأ في العاشرة مساءً ويذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الألماني

عبر قناة MBC أكشن يلتقي بايرن ميونيخ مع أوجسبورج في الرابعة والنصف عصرا.

الدوري السعودي

بتواجد أحمد حجازي يلتقي نيوم مع أهلي جدة في السابعة والنصف مساءً وتذاع على قناة ثمانية 1.

مواعيد مباريات اليوم
