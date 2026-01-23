شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل

أوضح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز بثنائية.

وقال شوبير عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز، سيطرنا في أوقات كثيرة من المباراة، لكن استقبلنا بعض الفرص، هدف تريزيجيه الثاني جعل المباراة أسهل".

وأضاف "متأقلمون على اللعب كثيرا سواء مع المنتخب أو الأهلي".

وأنهى حديثه قائلا: "أبارك للثنائي أحمد عيد ومروان عثمان على مشاركته للمرة الأولى وأتمنى له التوفيق".

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

المباراة شهدت مشاتركة الثنائي الجديد، مروان عثمان في التشكيل الأساسي، وأحمد عيد الذي حل بديلا لمحمد هاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.