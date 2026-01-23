شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل

الجمعة، 23 يناير 2026 - 20:18

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - مصطفى شوبير

أوضح مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أن هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل.

وانفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز بثنائية.

وقال شوبير عبر بي إن سبورتس: "الحمد لله على الفوز، سيطرنا في أوقات كثيرة من المباراة، لكن استقبلنا بعض الفرص، هدف تريزيجيه الثاني جعل المباراة أسهل".

أخبار متعلقة:
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز "الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي

وأضاف "متأقلمون على اللعب كثيرا سواء مع المنتخب أو الأهلي".

وأنهى حديثه قائلا: "أبارك للثنائي أحمد عيد ومروان عثمان على مشاركته للمرة الأولى وأتمنى له التوفيق".

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

المباراة شهدت مشاتركة الثنائي الجديد، مروان عثمان في التشكيل الأساسي، وأحمد عيد الذي حل بديلا لمحمد هاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

مصطفى شوبير الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة
أخر الأخبار
مؤتمر توروب: عقدت جلسة مع الشناوي وشوبير.. ولهذا السبب شارك مروان عثمان 8 دقيقة | الدوري المصري
بعد العاشرة.. الزمالك الثاني إفريقيا في عدد قضايا إيقاف القيد 18 دقيقة | الدوري المصري
قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة 46 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 53 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات ساعة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل ساعة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521900/شوبير-هدف-تريزيجيه-الثاني-جعل-مباراة-يانج-أفريكانز-أسهل