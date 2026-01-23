بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال

الجمعة، 23 يناير 2026 - 20:08

كتب : FilGoal

تريزيجيه - إمام عاشور - الأهلي ضد يانج أفريكانز

انفرد الأهلي بصدارة ترتيب المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا بالفوز على يانج أفريكانز بثنائية.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد ضمن ثالث جولات دور المجموعات.

وسجل محمود حسن تريزيجيه هدفي المباراة في الدقيقيتن (45+3 و 75).

تريزيجيه سجل هدفه الخامس في المباراة الثالثة مع الأهلي بدور المجموعات للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا.

وانفرد تريزيجيه بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا برصيد 5 أهداف متفوقا على أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الذي سجل 3 أهداف.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي الجديد، مروان عثمان في التشكيل الأساسي، وأحمد عيد الذي حل بديلا لمحمد هاني.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بدوري الأبطال بفارق 3 نقاط عن يانج أفريكانز.

ويلعب غدا السبت، الجيش الملكي ضد شبيبة القبائل ضمن المجموعة ذاتها، ولكل منهما نقطة في رصيده.

وصف المباراة

بدأ النادي الأهلي المباراة بضعط هجومي على مرمى يانج أفريكانز بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأرسل إمام عاشور عرضية متقنة في اتجاه مروان عثمان لكن دفاع يانج أفريكانز تدخل وأبعد الكرة.

ورد يانج أفريكانز عن طريق تسددية يسارية صاروخية من ألان أوكيلو مرت أعلى من عارضة مصطفى شوبير.

وتصدى مصطفى شوبير لفرصة خطيرة مجددا من يانج أفريكانز عن طريق ماكسي نزينجيلي هذه المرة.

وأرسل محمد هاني عرضية متقنة من الجهة اليمنى حولها تريزيجيه بضربة رأسية خدعت دجيجي ديارا حارس مرمى يانج أفريكانز مسجلا الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وعاد تريزيجه ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بعدما استغل تمريرة رائعة من إمام عاشور.

وأهدر نيتس جراديشار فرصة محققة لتسجيل الهدف الثالث في شباك يانج أفريكانز بعد انفراد تام بالمرمى.

الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
