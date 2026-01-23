عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز

صنع محمد هاني لاعب الأهلي هدفا لفريقه ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

ولعب هاني كرة عرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليسجلها محمود حسن "تريزيجيه" برأسية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

video:1

تريزيغيه يفتتح التسجيل للأهلي في شباك يانغ أفريكانز#دوري_أبطال_إفريقيا pic.twitter.com/ISY2ZnEi8S — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 23, 2026

وبهذه الصناعة لمحمد هاني وصل إلى الصناعة الخامسة له خلال الموسم الجاري، معادلا الموسم الأفضل له رقميا 2022-2023.

وتمكن الظهير الأيمن من صناعة هدفين ضد فاركو وصنع مرة أمام إنبي وكهرباء الإسماعيلية.

بينما في موسم 2022-2023 فصنع هاني أمام سموحة هدفين، ومرة أمام المقاولون العرب وفاركو في بطولة الدوري المصري، والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏