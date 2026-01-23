عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز

الجمعة، 23 يناير 2026 - 19:14

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي ضد يانج أفريكانز

صنع محمد هاني لاعب الأهلي هدفا لفريقه ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

ولعب هاني كرة عرضية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليسجلها محمود حسن "تريزيجيه" برأسية لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

أخبار متعلقة:
"الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي الرياضية: أهلي جدة يستهدف ضم مدافع النصر مدرب يانج أفريكانز: نسعى للفوز على الأهلي أقوى فريق في إفريقيا

وبهذه الصناعة لمحمد هاني وصل إلى الصناعة الخامسة له خلال الموسم الجاري، معادلا الموسم الأفضل له رقميا 2022-2023.

وتمكن الظهير الأيمن من صناعة هدفين ضد فاركو وصنع مرة أمام إنبي وكهرباء الإسماعيلية.

بينما في موسم 2022-2023 فصنع هاني أمام سموحة هدفين، ومرة أمام المقاولون العرب وفاركو في بطولة الدوري المصري، والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

محمد هاني الأهلي يانج أفريكانز دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة تشكيل يانج أفريكانز - ثنائي يقود الهجوم أمام الأهلي في أبطال إفريقيا تشكيل الأهلي - مروان عثمان أساسي ضد يانج أفريكانز.. وشوبير في حراسة المرمى
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة 20 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 27 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 49 دقيقة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال ساعة | الدوري المصري
رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521895/عادل-الموسم-الأفضل-له-محمد-هاني-يصنع-هدفا-لـ-تريزيجيه-ضد-يانج-أفريكانز