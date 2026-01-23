تشكيل يانج أفريكانز - ثنائي يقود الهجوم أمام الأهلي في أبطال إفريقيا

يقود الثنائي ديبو وألان أوكيلو هجوم نادي يانج أفريكانز في مواجهة الأهلي المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

وجاء تشكيل يانج أفريكانز كالتالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: باتريك مويندا - باكاري موامينيتو - حماد باكا - تشادراك بوكا

الوسط: ماكسي نزينجيلي - ديكسون جوب - ديوك أبويا - محمد دامارو

الهجوم: ديبو - ألان أوكيلو.

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏