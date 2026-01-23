مؤتمر كاريك: قرار رحيل كاسيميرو تم اتخاذه قبل وصولي.. وأتطلع لمواجهة أرسنال

نفى مايكل كاريك المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن يكون قد حُسم مستقبله بعد الفوز في ديربي مانشستر.

وحقق يونايتد الفوز أمام جاره مانشستر سيتي بثنائية نظيفة، في أول ظهور لكاريك مدربا للفريق.

وقال كاريك في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أرسنال: "لم يُحسم الأمر بعدُ خلال الأسبوع الماضي، وما زال التركيز منصبًا على الوضع الراهن. الأهم بالنسبة لي هو ألا يكون أي قرار أتخذه، أو يتخذه الجهاز الفني، قرارًا قصير الأجل، فأنا مسؤول عن اتخاذ القرار الصائب مهما كانت التطورات القادمة. ومع مرور الوقت، سنعمل على حلّ الأمور."

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا على أرسنال السادسة والنصف مساء الأحد المقبل في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي.

وعن تلك المباراة، قال "أتطلع إلى المباراة، إنها تحدٍ كبير. إنهم فريق جيد للغاية. لديهم العديد من نقاط القوة في أسلوب لعبهم، وهم في هذا المركز لسبب وجيه، ونحن ندرك ذلك تمامًا."

وأكمل "نحن في وضع جيد ونتطلع إلى المباراة. هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، بهذه الطاقة والحماس للذهاب واللعب بإيجابية."

وتحدث كاريك عن إعلان كاسيميرو رحيله بنهاية الموسم "نحن نقترب من ذلك الوقت من الموسم فيما يتعلق بالعقود، وشهر يناير هو شهر يناير فيما يتعلق بفترة الانتقالات، ونحن نعمل على ذلك ونقترب من نهاية الموسم لاتخاذ قرارات بشأن العقود".

وأضاف "كان إعلان كاسيميرو يهدف إلى التوضيح بقدر ما كان يهدف إلى أي شيء آخر، وقد تم اتخاذ القرار قبل وصولي، ولم يكن قراراً متسرعاً."

وتمسك بـ كوبي ماينو لاعب وسط فريقه "أستمتع بالعمل معه والنادي بحاجة إلى لاعبين شباب مثله يتقدمون في صفوفه."

وعن استمرار غياب ماتياس دي ليخت، رد "لقد عانى من انتكاسة طفيفة قبل وصولي، لكنها كانت بسيطة، إلا أنه كان أبطأ قليلاً مما كنا نأمل. هو الآن يتحسن، ونأمل أن يعود خلال الأسبوعين القادمين."

وتحدث كاريك عن الصفات المتنوعة لمهاجمي فريقه "مبومو لديه حرية كبيرة في التحرك، ويملأ المساحات المختلفة، أما سيسكو فهو بارع في اللعب كمهاجم، وزيركزي يقوم بعض المراوغات والخدع في منطقة الجزاء، ومن الرائع امتلاك هذه المرونة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة.