تشكيل الأهلي - مروان عثمان أساسي ضد يانج أفريكانز.. وشوبير في حراسة المرمى

الجمعة، 23 يناير 2026 - 16:57

كتب : FilGoal

مروان عثمان - الأهلي

دفع يس توروب المدير الفني لـ الأهلي بـ مروان عثمان في الهجوم لأول مرة أمام يانج أفريكانز التنزاني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

ويتواجد مروان لأول مرة في تشكيل الأهلي بعد أيام من انضمامه على سبيل الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا.

أخبار متعلقة:
"الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني الرياضية: أهلي جدة يستهدف ضم مدافع النصر لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي مدرب يانج أفريكانز: نسعى للفوز على الأهلي أقوى فريق في إفريقيا

ويبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى عوضا عن محمد الشناوي.

وشهد التشكيل الأساسي مشاركة سباعي منتخب مصر في اللقاء بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2025.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مروان عثمان – محمود حسن "تريزيجيه"

May be an image of ‎football and ‎text that says '‎XI تشكيل المباراة STARTING شوبير هاني ياسين ياسر كوكا ديانج مروان عطية إمام زيزو تريزيجيه مروان عثمان el etisaltan الا هلي مع يانج أفريكانز دوري ابطال إفريقيا FABMISR ಆೊ PRUECN RIMULA PM 6Pl JE Haier ETOUR www.ONEe.oc @GLC PROMETEON LMARASEN‎'‎‎

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏

مروان عثمان الأهلي تشكيل الأهلي
نرشح لكم
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال الرابع في دوري الأبطال.. تريزيجيه يفتتح أهداف الأهلي في يانج أفريكانز عادل الموسم الأفضل له.. محمد هاني يصنع هدفا لـ تريزيجيه ضد يانج أفريكانز انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) يانج أفريكانز.. 3 نقاط ثمينة تشكيل يانج أفريكانز - ثنائي يقود الهجوم أمام الأهلي في أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – قسطان صفقة بيزيرا سبب قضية إيقاف قيد الزمالك العاشرة 20 دقيقة | الدوري المصري
تريزيجيه: حققنا الأهم أمام يانج أفريكانز.. وأشكر إمام عاشور 27 دقيقة | الدوري المصري
العاشرة.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات انتقالات 49 دقيقة | الدوري المصري
شوبير: هدف تريزيجيه الثاني جعل مباراة يانج أفريكانز أسهل 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
بثنائية تريزيجيه.. الأهلي يفوز على يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته بدوري الأبطال ساعة | الكرة الإفريقية
بثنائية في يانج أفريكانز.. تريزيجيه ينفرد بصدارة هدافي دوري الأبطال ساعة | الدوري المصري
رئيس هيئة استاد القاهرة لـ في الجول: مستعدون لاستضافة المباريات مجددا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521887/تشكيل-الأهلي-مروان-عثمان-أساسي-ضد-يانج-أفريكانز-وشوبير-في-حراسة-المرمى