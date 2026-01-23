تشكيل الأهلي - مروان عثمان أساسي ضد يانج أفريكانز.. وشوبير في حراسة المرمى

دفع يس توروب المدير الفني لـ الأهلي بـ مروان عثمان في الهجوم لأول مرة أمام يانج أفريكانز التنزاني في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي خصمه التنزاني على استاد برج العرب في الإسكندرية لحساب الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات.

ويتواجد مروان لأول مرة في تشكيل الأهلي بعد أيام من انضمامه على سبيل الإعارة قادما من سيراميكا كليوباترا.

ويبدأ مصطفى شوبير في حراسة المرمى عوضا عن محمد الشناوي.

وشهد التشكيل الأساسي مشاركة سباعي منتخب مصر في اللقاء بعد نهاية منافسات أمم إفريقيا 2025.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مروان عثمان – محمود حسن "تريزيجيه"

وتُعد تلك أول مباراة للأهلي بعد نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا.

وبدأ الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري والتعادل مع الجيش الملكي المغربي.

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏