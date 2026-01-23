تيليجراف: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد هيتون لموسم إضافي

يقترب مانشستر يونايتد من تجديد تعاقد الحارس المخضرم توم هيتون لموسم إضافي.

ولم يخض الحارس الثالث للشياطين الحمر أي مباراة بقميص الفريق منذ 2023.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن هيتون البالغ 39 عاما سيجدد تعاقده "نظرا لتأثيره داخل الفريق في التدريبات".

وينتهي تعاقد هيتون بنهاية الموسم الجاري مع يونايتد.

وبدأ هيتون مسيرته مع يونايتد ثم خاض عدة تجارب مع كارديف سيتي وبريستول سيتي وبيرنلي وأستون فيلا وعاد ليونايتد مجددا في 2021.

ومنذ عودته في الفترة الثانية خاض هيتون 3 مباريات فقط بقميص الفريق وتوج بكأس الرابطة الإنجليزية موسم 2022-23.

وأعلن كاسيميرو لاعب وسط الفريق أمس الخميس رحيله عن يونايتد بنهاية عقده هذا الموسم.

ويستعد يونايتد لمواجهة أرسنال في قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويجتل الشياطين الحمر المركز الخامس برصيد 35 نقطة بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر.