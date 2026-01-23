مؤتمر الشناوي: لست مصابا وجاهز لمواجهة نهضة بركان

الجمعة، 23 يناير 2026 - 15:38

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

شدد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على جاهزيته لخوض مواجهة نهضة بركان.

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تقام في تمام التاسعة مساء السبت على الملعب البلدي ببركان.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لم أشارك مع المنتخب لذا يعتقد البعض أنني مصاب، لست مصابا وجاهز في مباراة الغد."

وتواجد الشناوي في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب، ولكن لم يشارك في أي مباراة.

وأضاف حارس بيراميدز "سنخوض مباراة كبيرة، نهضة بركان لديه خبرات في إفريقيا".

وأكمل "أتمنى التوفيق لفريقي واللاعبين مركزين وعادوا من المنتخب، صفوفنا اكتملت، ونأمل في العودة بنتيجة إيجابية".

وأتم "بيراميدز فريق كبير ومصنف في إفريقيا، وبإذن الله نحقق نتيجة إيجابية ونعود بالمكسب."

يذكر بيراميدز هو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز أمام صنداونز الجنوب إفريقي في النهائي، والمتوج بالسوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

ويتقاسم بيراميدز ونهضة بركان صدارة المجموعة بـ6 نقاط لكل منهما.

وتضم المجموعة إلى جانبهما، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

