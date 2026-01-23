مؤتمر يورشيتش: ملعب بركان ضيق ويحتاج للقتال.. وأتوقع مباراة على نفس مستوى السوبر

يرى كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه ليس في أفضل حالاته قبل مواجهة نهضة بركان في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال يورشيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كان لدينا في هذه الفترة العديد من اللاعبين الذين لعبوا مع المنتخب في أمم إفريقيا، ولسنا في وضع يكون فيه جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم."

واستدرك "لكن، لدينا الجود، وسنقدم عرضنا غداً بأفضل طريقة، وسنلعب مباراة جيدة".

وأضاف "جهزنا باقي الفريق، لكنني أعلم أن اللاعبين الذين كانوا مع المنتخب الوطني يؤدون عملهم على أكمل وجه."

ويحل بيراميدز ضيفا على نهضة بركان في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة تقام في تمام التاسعة مساء السبت على الملعب البلدي ببركان.

وعن ملعب المباراة، رد "يجب أن نكون مستعدين للمواجهات الثنائية، وللكرة الثانية، فالملعب صغير جداً، وستكون هناك الكثير من المواجهات الثنائية، والكثير من القتال، والكثير من الصراع على الكرة الثانية، وأعتقد أن هذا الجانب من اللعبة هو ما سيحسم نتيجة المباراة."

وتابع مدرب بيراميدز "خضنا مباراة صعبة للغاية مع بركان في نهائي السوبر الإفريقي، وأتوقع مباراة على نفس المستوى، مليئة بالمهارات الفردية،"

وحقق بيراميدز السوبر الإفريقي بعد فوزه على حساب نهضة بركان بهدف نظيف سجله فيستون ماييلي في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي أكتوبر الماضي.

وأتم "من الصعب جداً إعداد فريقي لمواجهة لاعبي بركان المتميزين. لكن علينا أن نلعب كفريق واحد كما فعلنا في المباراة الأخيرة، وأن نكون شرسين للغاية."

ويتقاسم بيراميدز ونهضة بركان صدارة المجموعة بـ6 نقاط لكل منهما.

وتضم المجموعة إلى جانبهما، ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.