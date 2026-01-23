قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر

أعلن نادي نهضة بركان المغربي غياب حارسه منير المحمدي عن مواجهة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا غدا السبت ضيفا على نهضة بركان في المغرب عبر لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

وكشف النادي في بيان رسمي تعرض الحارس لإصابة في الكتف الأيمن قبل يومين على نهائي أمم إفريقيا 2025.

ويسافر اللاعب لإسبانيا لإجراء حراجة لتثبيت الكتف ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر.

وتواجد الحارس الدولي في قائمة أسود الأطلس بأمم إفريقيا والتي خسر خلالها النهائي بنتيجة 1-0 أمام السنغال.

وأوضح النادي أيضا غياب كل من الطيب بوخريص ومحمد المورابيط عن مواجهة بيراميدز غدا السبت، بالإضافة لياسين البحيري الذي يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم.

ويتساوى بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل فريق، بعد فوزهما في أول جولتين أمام ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.