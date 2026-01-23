الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور

الجمعة، 23 يناير 2026 - 15:14

كتب : FilGoal

معين الشعباني

شدد معين الشعباني المدير الفني لـ نهضة بركان على صعوبة مواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز بطل إفريقيا غدا السبت ضيفا على نهضة بركان في المغرب عبر لقاء يبدأ في التاسعة مساءً.

وقال المدير الفني لـ نهضة بركان في المؤتمر الصحفي: "ستكون المباراة صعبة وقوية على الطرفين، خاصة وأن كلا الفريقين حقق الفوز في أول مباراتين، ما يعكس جاهزيتهما العالية وقيمتهما التنافسية".

وأضاف "سنسعى لاستغلال عامل الأرض والجمهور بالشكل الأمثل من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، هدفنا منها الظفر بالنقاط الـ 3".

ومن جانبه صرّح أسامة الحدادي لاعب نهضة بركان في المؤتمر الصحفي: "ستكون المباراة قوية، خاصة بعد فترة التوقف التي دامت قرابة شهرين".

وأتم "هذه المرحلة شهدت عملاً كبيراً من المدرب واللاعبين على المستوى البدني أو التكتيكي، من أجل التحضير الجيد لما تبقى من مباريات الموسم، الفريق يدخل اللقاء بعزيمة قوية لتحقيق نتيجة إيجابية".

ويتساوى بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل فريق، بعد فوزهما في أول جولتين أمام ريفرز يونايتد النيجيري، وباور ديناموز الزامبي.

معين الشعباني نهضة بركان دوري أبطال إفريقيا
