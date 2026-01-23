عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد
الجمعة، 23 يناير 2026 - 14:57
كتب : FilGoal
تلقى أرسنال أنباءً سعيدة بعودة ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي للتدريبات.
بييرو هينكابي
النادي : أرسنال
ريكاردو كالافيوري
النادي : أرسنال
وتواجد الثنائي في مران أرسنال اليوم في مقر تدريبات النادي استعدادا للقاء مانشستر يونايتد.
وتعرض الإكوادوري هينكابي للإصابة أمام ليفربول في 8 يناير الجاري.
فيما أصيب كالافيوري خلال الإحماء لمواجهة برايتون في ديسمبر الماضي.
وتواجد أيضا في المران كاي هافيرتز، وهو ما يعني أن النادي في وضع مثالي بعد تعافي المصابين حسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس".
وتعادل أرسنال في آخر مباراتين بدون أهداف ضد ليفربول ونوتنجهام فورست من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر الجانرز الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا عقب مرور 22 جولة.
فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.
نرشح لكم
مؤتمر روسينيور: هذه حقيقة رغبة بالمر في الرحيل.. ومن الجنون تغيير طريقة اللعب مؤتمر كاريك: قرار رحيل كاسيميرو تم اتخاذه قبل وصولي.. وأتطلع لمواجهة أرسنال مؤتمر جوارديولا: هالاند ليس عليه الاعتذار.. وجيهي سيشارك أمام ولفرهامبتون تيليجراف: مانشستر يونايتد يقترب من تجديد عقد هيتون لموسم إضافي ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير مؤتمر سلوت: صلاح جاهز للعب أمام بورنموث.. ولكن سأقرر التشكيل بعد التدريب هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة سكاي: لورينزو لوكا وصل لندن للانضمام لـ نوتنجهام فورست