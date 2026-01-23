عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد

تلقى أرسنال أنباءً سعيدة بعودة ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وبييرو هينكابي للتدريبات.

وتواجد الثنائي في مران أرسنال اليوم في مقر تدريبات النادي استعدادا للقاء مانشستر يونايتد.

وتعرض الإكوادوري هينكابي للإصابة أمام ليفربول في 8 يناير الجاري.

فيما أصيب كالافيوري خلال الإحماء لمواجهة برايتون في ديسمبر الماضي.

وتواجد أيضا في المران كاي هافيرتز، وهو ما يعني أن النادي في وضع مثالي بعد تعافي المصابين حسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس".

وتعادل أرسنال في آخر مباراتين بدون أهداف ضد ليفربول ونوتنجهام فورست من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر الجانرز الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 7 نقاط عن مانشستر سيتي وأستون فيلا عقب مرور 22 جولة.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 35 نقطة.