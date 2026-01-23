تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا

الجمعة، 23 يناير 2026 - 14:16

كتب : FilGoal

جماهير السنغال

كشف تقرير مغربي عن محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وخسر المغرب نهائي كأس الأمم لحساب السنغال بهدف نظيف بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي اشتباكات بين الجماهير السنغالية، والأمن المغربي في ملعب المباراة، على خلفية احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح المغرب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – على منتخب السنغال ومدربه والمغرب.. عقوبات بالجملة منتظرة لنهائي أمم إفريقيا استقبال في القصر الجمهوري وموكب في الشارع.. أجندة احتفال السنغال بالتتويج بأمم إفريقيا تقرير: مدرب السنغال يواجه خطر الإيقاف لفترة طويلة.. وموقفه من المونديال مهدد

وذكر موقع هسبريس المغربي، أن 18 مشجعا سنغاليا، وآخر جزائري يحاكمون أمام محكمة مغربية بسبب أحداث الشغب.

وقرر المحكمة الابتدائية في الرباط تأجيل البث في ملف المشجعين إلى يوم 29 يناير الجاري,

ومثُل المتهمون أمام المحكمة التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة.

وطالب دفاع المتهمين بإطلاق سراحهم بضمان توافر عناوينهم، وسحب جواز السفر مما يسهل اسقدامهم في جلسات قادمة.

كما طالبت محامية نعيمة الكلاف المحامية والسياسية المغربية بإطلاق سراح المتهمين نتيجة العلاقات بين الجانبين المغربي والسنغالي، قبل لقاء مسؤولي البلدين الأسبوع المقبل.

فيما ذكر الموقع المغربي، أن دفاع المتهم الجزائري طالب بإطلاق سراحة نظرا لقدومه من أجل مساندة شقيقه الذي يعد مسؤولا ضمن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي.

ونقلت هسبريس حديث ممثل النيابة العامة في المحكمة "“الكل رأى على المباشر ما ارتكبه المتهمون، ولولا حكمة الجمهور المغربي لحدث ما لا تُحمد عقباه”.

ووجهت المحكمة التهم التالية إلى المشجعين السنغالين “المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، ودخول أرضية ملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، وكذا الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير”.

أما المتهم الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فجاءت الاتهامات الموجهة له كالتالي: "المساهمة في أعمال عنف رياضية أثناء مباراة رياضية، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، والإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت إضرارا بالغير أثناء مباراة رياضية”.

وحضر الجلسة أحد أفراد الأمن في استاد مولاي عبد الله بالرباط، الذي أصيب خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا.

جماهير السنغال نهائي أمم إفريقيا كأس الأمم
نرشح لكم
مؤتمر الشناوي: لست مصابا وجاهز لمواجهة نهضة بركان مؤتمر يورشيتش: ملعب بركان ضيق ويحتاج للقتال.. وأتوقع مباراة على نفس مستوى السوبر قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور بحضور الونش وخالد صبحي.. موعد مؤتمري الزمالك والمصري في الكونفدرالية مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2026.. الأهلي في أبطال إفريقيا ودوري إيطالي وفرنسي الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس "النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025
أخر الأخبار
مؤتمر الشناوي: لست مصابا وجاهز لمواجهة نهضة بركان 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
"ده بيتي".. الزمالك يجدد عقد محمد السيد 10 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر يورشيتش: ملعب بركان ضيق ويحتاج للقتال.. وأتوقع مباراة على نفس مستوى السوبر 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
قبل لقاء بيراميدز.. نهضة بركان يعلن إصابة حارسه وغيابه 3 أشهر 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
الشعباني: مواجهة بيراميدز ستكون صعبة وقوية.. وسنسعى لاستغلال الأرض والجمهور 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521879/تقرير-مغربي-محاكمة-18-سنغاليا-وجزائري-بسبب-أحداث-نهائي-أمم-إفريقيا