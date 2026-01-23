تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا

كشف تقرير مغربي عن محاكمة 19 مشجعا على خلفية أحداث نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وخسر المغرب نهائي كأس الأمم لحساب السنغال بهدف نظيف بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي اشتباكات بين الجماهير السنغالية، والأمن المغربي في ملعب المباراة، على خلفية احتساب الحكم ضربة جزاء لصالح المغرب.

وذكر موقع هسبريس المغربي، أن 18 مشجعا سنغاليا، وآخر جزائري يحاكمون أمام محكمة مغربية بسبب أحداث الشغب.

وقرر المحكمة الابتدائية في الرباط تأجيل البث في ملف المشجعين إلى يوم 29 يناير الجاري,

ومثُل المتهمون أمام المحكمة التي شهدت تعزيزات أمنية مكثفة.

وطالب دفاع المتهمين بإطلاق سراحهم بضمان توافر عناوينهم، وسحب جواز السفر مما يسهل اسقدامهم في جلسات قادمة.

كما طالبت محامية نعيمة الكلاف المحامية والسياسية المغربية بإطلاق سراح المتهمين نتيجة العلاقات بين الجانبين المغربي والسنغالي، قبل لقاء مسؤولي البلدين الأسبوع المقبل.

فيما ذكر الموقع المغربي، أن دفاع المتهم الجزائري طالب بإطلاق سراحة نظرا لقدومه من أجل مساندة شقيقه الذي يعد مسؤولا ضمن الجهاز الفني للمنتخب السنغالي.

ونقلت هسبريس حديث ممثل النيابة العامة في المحكمة "“الكل رأى على المباشر ما ارتكبه المتهمون، ولولا حكمة الجمهور المغربي لحدث ما لا تُحمد عقباه”.

ووجهت المحكمة التهم التالية إلى المشجعين السنغالين “المساهمة في أعمال عنف أثناء مباراة رياضية، ودخول أرضية ملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، وكذا الإلقاء العمدي لمواد صلبة تسببت في ضرر للغير”.

أما المتهم الجزائري الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فجاءت الاتهامات الموجهة له كالتالي: "المساهمة في أعمال عنف رياضية أثناء مباراة رياضية، وإتلاف تجهيزات رياضية أثناء مباراة رياضية، وارتكاب عنف في حق رجال القوة العامة، والإلقاء العمدي لمواد سائلة خلفت إضرارا بالغير أثناء مباراة رياضية”.

وحضر الجلسة أحد أفراد الأمن في استاد مولاي عبد الله بالرباط، الذي أصيب خلال مباراة نهائي كأس إفريقيا.