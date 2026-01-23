بحضور الونش وخالد صبحي.. موعد مؤتمري الزمالك والمصري في الكونفدرالية
الجمعة، 23 يناير 2026 - 13:20
كتب : FilGoal
يقام المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك أمام المصري يوم السبت.
ويلتقي الزمالك أمام المصري في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وينطلق مؤتمر الزمالك الساعة 5:30 مساء غدا السبت، في استاد الجيش ببرج العرب، الملعب المستضيف للمباراة.
ويحضر المؤتمر الصحفي من نادي الزمالك معتمد جمال المدير الفني للفريق، ومحمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.
أما المؤتمر الصحفي للمصري فينطلق الساعة 8:30 مساء غدا السبت.
ويحضر المؤتمر من المصري نبيل الكوكي المدير الفني للفريق، وخالد صبحي مدافع الفريق.
ويحتل المصري صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، فيما يلاحقه الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.
وتضم المجموعة إلى جانبهما كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.
