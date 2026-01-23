مؤتمر سلوت: صلاح جاهز للعب أمام بورنموث.. ولكن سأقرر التشكيل بعد التدريب

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول، عن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراة بورنموث.

ويحل ليفربول ضيفا على بورنموث في الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي، الساعة 7:30 مساء السبت.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لقد سجل مو العديد من الأهداف ضد أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب مو 90 دقيقة كاملة، وأجرينا أمس جلسة استشفاء، وتدربنا اليوم، وأنا أعرف مو جيداً، فهو جاهز للعب غداً."

واستدرك "لكنه، مثله مثل جميع اللاعبين الآخرين، لديه جلسة تدريبية متبقية، وبعد ذلك سأقرر التشكيلة."

وأثنى سلوت على دومينيك سوبوسلاي بعدما افتتح أهداف فريقه أمام مارسيليا في دوري الأبطال، والتي انتهت بثلاثية نظيفة: "رائع بدون الكرة، وقد تحسن أداؤه بالكرة هذا الموسم، إنه يقدم موسماً جيداً".

وأكمل "يقدم دوم موسمًا رائعًا بالفعل، لقد كان جزءًا من لحظتين مؤخرًا لم تكونا على مستواه المعهود، إضاعة ركلة جزاء ليست أمرًا معتادًا بالنسبة له، لكنها تحدث، وخطئه أمام بارنسلي لم يكن خطأً نراه كثيرًا، وقد اعترف بذلك."

وعن مواجهة بورنموث، وصف سلوت فريق بورنموث "واحد من أكثر الفرق حماسة في الدوري، وعليك أن تكون حماسيًا عندما تذهب إلى هناك، ولدى ليفربول ذكريات جيدة هناك من الموسم الماضي."

وفاز ليفربول الموسم الماضي أمام بورنموث على ملعب الأخير بثنائية نظيفة سجلها محمد صلاح.

وأعلن سلوت عدم مشاركة إبراهيما كوناتي في مباراة الغد بعد وفاة والده "يحتاج بعض الوقت ليكون موجودا من أجل عائلته"

كما واصل سلوت ثنائه على لاعبيه "ميلوس كيركيز تحسن، وجيريمي فيرمبونج أحدث تأثيرا كبيرا في المباريات التي شارك فيها".

وأضاف "ليفربول يعلم أن لديه أحد أفضل حراس المرمى في العالم وهو أليسون."

وأشار "جو جوميز أظهر أنه واحد من اللاعبين القلائل الذين لا يتعين عليهم اللعب طوال الوقت ولكن لا يزال بإمكانهم اللعب على مستوى عالٍ."

وعن موقفه من الانتقالات الشتوية "ليفربول سيستمر مع التشكيلة الحالية لبقية الموسم، لكن سنتحرك في فترة الانتقالات إذا سنحت الفرصة."

وأضاف "قلتُ أنه إذا نظرتم إلى كل لاعب من لاعبينا الجدد، ستجدون أنهم لن يكونوا أفضل في النصف الثاني من الموسم فحسب، بل سيكونون أفضل في الموسم المقبل، وأفضل في الموسم الذي يليه. هذه هي طريقة إدارة هذا النادي. نحن نتعاقد مع لاعبين شباب لديهم إمكانات كبيرة للتطور."

وعن إمكانية تواجد فيدريكو كييزا في قائمة الفريق، رد "لم يكن لائقاً بما يكفي ليكون على مقاعد البدلاء في مباراة الفوز على مارسيليا يوم الأربعاء، فرص تواجده في مباراة السبت 50/50".

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة.