هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة

الجمعة، 23 يناير 2026 - 12:07

كتب : FilGoal

إصابة برونو جيماريش

يأمل إيدي هاو المدير الفني لـ نيوكاسل ألا تكون إصابة برونو جيماريش قائد فريقه خطيرة.

وتعرض جيماريش لإصابة في الكاحل خلال فوز الفريق على إيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو خلال المؤتمر الصحفي: "إصابة برونو جيماريش؟ نأمل ألا تكون خطيرة، لا نعلم حتى الآن، نتائج الفحص كانت إيجابية بعد مباراة إيندهوفن، وسنمنحه كل الفرص الممكنة لأنه لاعب لا يمكن استبعاده".

وأكمل "سأحاول اتخاذ القرار الصحيح لحمايته على المدى البعيد، هو لاعب يحب الفوز وملهم ونحتاجه".

وأضاف عن عودة دان بيرن: "خاض اليوم أول مران له مع الفريق وهذا أمر إيجابي".

وتعرض بيرن لإصابة قوية ضد سندرلاند خلال مباراة الدربي بكسر في الضلوع وثقب في الرئة الشهر الماضي.

ويستعد نيوكاسل لاستضافة أستون فيلا يوم الأحد في الرابعة عصرا لحساب الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل نيوكاسل المركز الثامن برصيد 33 نقطة من 22 مباراة.

فيما يحتل فيلا المركز الثالث برصيد 43 نقطة بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

