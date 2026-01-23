"الأفـعى السـوداء".. الأهلي بنغازي يضم لويس ميكيسوني

أعلن نادي الأهلي بنغازي الليبي تعاقده مع لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق.

الجناح البالغ 30 عاما خاض تجربته الأخيرة في نادي سونجو الموزمبيقي.

وأعلن النادي عن الصفقة عبر حسابه على "فيسبوك": "يمتـلك من قـوة في تسديداته لا يمكن توقعها الأفـعى السـوداء جـاء لإحداث الفارق".

وبات ميكيسوني ثالث التعاقدات بعد الجامبي جبريل سيلا والحارس الليبي زكريا قرادة بعد حل أزمة القيد.

ولعب ميكيسوني بقمصان فرق شيبا يونايتد وصنداونز في جنوب إفريقيا وسيمبا التنزاني.

وانضم للأهلي في 2021 وأعير لأبها السعودي وعاد للأهلي ورحل في صيف 2023 لسيمبا.

وبقميص الأهلي خاض ميكيسوني 29 مباراة سجل 5 أهداف وصنع 1 وتوج بلقب السوبر المصري.

ولم يتواجد الدولي الموزمبيقي في قائمة منتخب بلاده المشاركة في أمم إفريقيا 2025.

ويحتل أهلي بنغازي المركز الرابع في المجموعة الثالثة من الدوري الليبي هذا الموسم بعد مرور 5 جولات.

ويضم الدوري الليبي 36 فريقا مقسمين على 4 مجموعات، ويتأهل أول 3 فرق من المجموعات الـ 4 للمرحلة الثانية للمنافسة على اللقب.

وخسر أهلي بنغازي لقبي الكأس والسوبر الليبي عن الموسم الماضي أمام أهلي طرابلس في مباراتين أقيمتا في القاهرة.

يذكر أن طارق مصطفى المدير الفني وطارق يحيى المدير الرياضي رحلا عن الفريق في ديسمبر الماضي.