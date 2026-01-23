سكاي: لورينزو لوكا وصل لندن للانضمام لـ نوتنجهام فورست

يجري لورينزو لوكا مهاجم نابولي الإيطالي الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وسينضم المهاجم الإيطالي للدوري الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل مليوني يورو.

ويمتلك اللاعب فرصة للانتقال بشكل نهائي مقابل 40 مليون يورو في الصيف المقبل للنادي الإنجليزي حال تفعيل بند الشراء.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن اللاعب وصل إنجلترا أمس الخميس للانتقال لفورست الذي يعمل على تدعيم خط هجومه في يناير الجاري.

صاحب الـ 25 عاما والطول الفارع (201 سم) انضم لنابولي هذا الموسم معارا من أودينيزي مقابل 9 ملايين يورو مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم مقابل 26 مليون يورو.

وخاض لوكا 23 مباراة بقميص نابولي وسجل هدفين فقط هذا الموسم تحت قيادة أنطونيو كونتي في 595 دقيقة.

ويعمل فورست على ضم مهاجم لحل المشكلة الهجومية إذ يغيب النيوزيلندي كريس وود للإصابة منذ أكتوبر الماضي ولا يعتمد المدير الفني على خدمات النيجيري تايو أونيي.

فيما سجل البرازيلي إيجور جيسوس 8 أهداف فقط خلال 28 مباراة هذا الموسم منذ انضمامه من بوتافوجو البرازيلي.

ويحتل فورست المركز الـ 17 برصيد 22 نقطة من 22 مباراة في الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مقاعد الهبوط.