تايمز: الدوري السعودي استفسر عن إمكانية ضم محمد صلاح

يرتبط اسم محمد صلاح وفينيسيوس جونيور نجمي ليفربول وريال مدريد على الترتيب بالانتقال لـ الدوري السعودي الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية أن الثنائي يمتلك فرصة للانضمام للدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن الدوري السعودي استفسر عن إمكانية التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم يتلق أي رد إيجابي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتهي في تعاقد صلاح مع ليفربول وفينيسيوس مع ريال مدريد في صيف 2027.

ويحاول الدوري السعودي تعويض رحيل بعض النجوم في صيف 2026 بضم لاعبين أخرين، فألمح لإمكانية رحيل فابينيو ونجولو كانتي وكريم بنزيمة عن صفوف اتحاد جدة بنهاية الموسم.

وقال مصدر في الدوري السعودي لصحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية: "سينتهي عقد لاعبين مهمين للغاية في الدوري السعودي خلال يونيو 2026، وسيستثمر الدوري في نجوم جدد مثل صلاح. أعتقد أنه إذا حدث ذلك، فسيكون في الصيف وليس الآن".

وكشف التقرير إلى أن الدوري السعودي يبدو واثقا من قدرته على جذب صلاح، خاصة أنه كان على وشك الانضمام قبل توقيعه عقده الجديد مع ليفربول الموسم الماضي.

وارتبط اسم صلاح مؤخرا بالانتقال للدوري السعودي في الفترة التي نشبت فيها أزمة بينه وبين ليفربول بسبب عدم مشاركته في 3 مباريات كأساسي مع الفريق.

وعاد صلاح مؤخرا للمشاركة مع ليفربول عقب نهاية مشوار منتخب مصر في أمم إفريقيا وشارك أساسيا في الفوز على مارسيليا بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا.

فيما تألق فينيسيوس جونيور تحت قيادة ألفارو أربيلوا المدير الفني الجديد لريال مدريد في الفوز على موناكو الفرنسي.