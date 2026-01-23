مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2026.. الأهلي في أبطال إفريقيا ودوري إيطالي وفرنسي

تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد فترة توقف بمشاركة الأهلي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال إفريقيا

يفتتح الأهلي مباريات الجولة الثالثة من المجموعات بلقاء يانج أفريكانز والذي يبدأ في السادسة مساءً ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 بتعليق أحمد عبده.

وفي الثامنة مساءً يلتقي صنداونز مع الهلال السوداني وتذاع على بي إن سبورتس 6.

الدوري الإيطالي

يلتقي إنتر مع بيزا في افتتاح الجولة 22 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو في العاشرة إلا ربع مساءً.

تذاع المباراة على قنوات ستارز بلاي بريميوم وشاشا.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفا على أوكسير في الجولة 19 من المسابقة في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.