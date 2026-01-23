مواعيد مباريات الجمعة 23 يناير 2026.. الأهلي في أبطال إفريقيا ودوري إيطالي وفرنسي

الجمعة، 23 يناير 2026 - 10:30

كتب : FilGoal

الأهلي

تعود مباريات دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد فترة توقف بمشاركة الأهلي.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026 والقنوات الناقلة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل

دوري أبطال إفريقيا

يفتتح الأهلي مباريات الجولة الثالثة من المجموعات بلقاء يانج أفريكانز والذي يبدأ في السادسة مساءً ويذاع عبر بي إن سبورتس 1 بتعليق أحمد عبده.

وفي الثامنة مساءً يلتقي صنداونز مع الهلال السوداني وتذاع على بي إن سبورتس 6.

الدوري الإيطالي

يلتقي إنتر مع بيزا في افتتاح الجولة 22 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو في العاشرة إلا ربع مساءً.

تذاع المباراة على قنوات ستارز بلاي بريميوم وشاشا.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان حامل اللقب ضيفا على أوكسير في الجولة 19 من المسابقة في لقاء يبدأ في التاسعة مساءً ويذاع عبر بي إن سبورتس 2.

الأهلي مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا بحضور الونش وخالد صبحي.. موعد مؤتمري الزمالك والمصري في الكونفدرالية الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس "النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا بيراميدز يعلن قيد ناصر ماهر وحامد حمدان محليا وإفريقيا.. وأرقام قمصانها مؤتمر الشناوي: جاهزون ليانج أفريكانز.. وكنا نطمح في العودة بكأس إفريقيا لاعب يانج أفريكانز: علينا عدم ارتكاب الأخطاء أمام الأهلي
أخر الأخبار
عودة ثنائي دفاع أرسنال المصاب قبل لقاء مانشستر يونايتد دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: محاكمة 18 سنغاليا وجزائري بسبب أحداث نهائي أمم إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا صن: صفقة مفاجئة.. توتنام يستهدف ضم روبرتسون في يناير 56 دقيقة | ميركاتو
مصدر مقرب من فاخوري لـ في الجول: بيراميدز الأقرب لضمه لهذا السبب ساعة | الدوري المصري
براجا فاز دون التسديد على المرمى.. مدرب نوتينجهام: كانت دقيقة مجنونة ساعة | الكرة الأوروبية
بحضور الونش وخالد صبحي.. موعد مؤتمري الزمالك والمصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر سلوت: صلاح جاهز للعب أمام بورنموث.. ولكن سأقرر التشكيل بعد التدريب ساعة | الدوري الإنجليزي
هاو عن إصابة جيماريش: نأمل ألا تكون خطيرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521867/مواعيد-مباريات-الجمعة-23-يناير-2026-الأهلي-في-أبطال-إفريقيا-ودوري-إيطالي-وفرنسي