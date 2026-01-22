الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس

الخميس، 22 يناير 2026 - 21:24

كتب : FilGoal

هوجو سوزا - توتنام

أعلن نادي توتنام البرازيلي ضم هوجو سوزا من سانتوس بعقد طويل الأمد.

صاحب الـ 19 عاما يشغل مركز الظهير الأيسر وأًصبح ثاني انتدابات الفريق اللندني في يناير 2026 بعد كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت النادي اللندني 13 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي توماس فرانك: سأحتفل بفوز توتنام على دورتموند بكأسين من النبيذ الأحمر لا جازيتا ديلو سبورت: روما في مفاوضات مع توتنام لضم تيل ودراجوسين توتنام يعلن خضوع بن ديفيز لجراحة لعلاج كسر في الكاحل

وقال سوزا عبر موقع النادي: "شعور رائع أن أنضم إلى نادٍ كبير مثل توتنام. نشأت وأنا أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهذا حلم طفولتي، وأنا متشوق لبدء مسيرتي".

وأتم "هذه خطوة كبيرة في مسيرتي. الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف تمامًا عما اعتدت عليه في البرازيل، وأنا أتطلع بشوق إلى هذا التحدي وأن أكون جزءًا من الفريق هنا".

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني لتوتنام: "يسعدني جدًا انضمام سوزا إلى فريقنا. إنه ظهير أيسر شاب موهوب وواعد، يتمتع برؤية مستقبلية ومهارات فنية عالية".

وأردف "أتطلع إلى العمل معه والمساهمة في تطوير إمكانياته، فنحن نؤمن بأننا ضممنا أحد أبرز المواهب في مركز الظهير الأيسر في العالم، والذي سيقدم لنا إضافة قيّمة الآن وفي المستقبل".

وخاض سوزا 24 مباراة بقميص سانتوس منذ تصعيده للفريق الأول مطلع العام الماضي.

كما سبق أن مثّل منتخب البرازيل في كأس العالم للناشئين 2023 وشارك في 5 مباريات.

ويستعد توتنام لأن يحل ضيفا على بيرنلي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي في الخامسة مساءً.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

هوجو سوزا توتنام سانتوس
نرشح لكم
كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد شكوك حول مشاركة كييزا أمام بورنموث روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي "أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت رومانو: إصابة جريليش بكسر إجهادي تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 3 دقيقة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 8 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي 21 دقيقة | سعودي في الجول
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري 57 دقيقة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521855/الثاني-في-الشتاء-توتنام-يضم-سوزا-من-سانتوس