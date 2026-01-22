الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس

أعلن نادي توتنام البرازيلي ضم هوجو سوزا من سانتوس بعقد طويل الأمد.

صاحب الـ 19 عاما يشغل مركز الظهير الأيسر وأًصبح ثاني انتدابات الفريق اللندني في يناير 2026 بعد كونور جالاجر من أتلتيكو مدريد.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت النادي اللندني 13 مليون جنيه إسترليني.

وقال سوزا عبر موقع النادي: "شعور رائع أن أنضم إلى نادٍ كبير مثل توتنام. نشأت وأنا أشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز، لذا فهذا حلم طفولتي، وأنا متشوق لبدء مسيرتي".

وأتم "هذه خطوة كبيرة في مسيرتي. الدوري الإنجليزي الممتاز مختلف تمامًا عما اعتدت عليه في البرازيل، وأنا أتطلع بشوق إلى هذا التحدي وأن أكون جزءًا من الفريق هنا".

We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️ 🔗 https://t.co/ZSLXs7fFAf pic.twitter.com/YFoYVJSx4Z — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 22, 2026

ومن جانبه صرّح توماس فرانك المدير الفني لتوتنام: "يسعدني جدًا انضمام سوزا إلى فريقنا. إنه ظهير أيسر شاب موهوب وواعد، يتمتع برؤية مستقبلية ومهارات فنية عالية".

وأردف "أتطلع إلى العمل معه والمساهمة في تطوير إمكانياته، فنحن نؤمن بأننا ضممنا أحد أبرز المواهب في مركز الظهير الأيسر في العالم، والذي سيقدم لنا إضافة قيّمة الآن وفي المستقبل".

وخاض سوزا 24 مباراة بقميص سانتوس منذ تصعيده للفريق الأول مطلع العام الماضي.

كما سبق أن مثّل منتخب البرازيل في كأس العالم للناشئين 2023 وشارك في 5 مباريات.

ويستعد توتنام لأن يحل ضيفا على بيرنلي في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي في الخامسة مساءً.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.