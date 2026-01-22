كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد

أعلن كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد كاسيميرو صاحب الـ 33 عاما مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، ولن يُفعل النادي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

ونشر البرازيلي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "قررت أن تلك الشهور الـ 4 ستكون الأخيرة لي مع مانشستر يونايتد".

Knowing when stages come to an end. Knowing when to say goodbye when you feel that you will be remembered and respected forever. Four months to give my all for this badge and for our goal. Eternal respect and affection for Manchester United and its wonderful fans. Forever Red… pic.twitter.com/sCjgNyrimw — Casemiro (@Casemiro) January 22, 2026

وصرّح كاسيميرو عبر موقع مانشستر يونايتد: "سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي".

وأضاف "منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض هذا الملعب الرائع، شعرت بشغف أولد ترافورد والحب الذي أكنّه الآن لجماهيرنا لهذا النادي المميز".

وتابع "لم يحن وقت الوداع بعد؛ فما زال أمامنا الكثير لنصنعه من ذكريات خلال الأشهر الـ 4 المقبلة".

وأتم "لا يزال أمامنا الكثير لنناضل من أجله معًا؛ وسأركز كل جهودي، كما هو الحال دائمًا، على بذل قصارى جهدي لمساعدة نادينا على تحقيق النجاح".

ℹ️ @Casemiro will depart United at the end of the season, upon the expiry of his contract. A serial winner, we thank Case for his contributions in red so far and hope to finish his time at the club on a high together 🙏🔴 — Manchester United (@ManUtd) January 22, 2026

وشارك البرازيلي في 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

وانضم البرازيلي ليونايتد في صيف 2022 وخاض 146 مباراة سجل خلالها 21 هدفا منذ انضمامه قادما من ريال مدريد.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

لاعب الوسط المخضرم خاض أيضا 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.