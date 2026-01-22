كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد

الخميس، 22 يناير 2026 - 19:59

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

أعلن كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي تعاقد كاسيميرو صاحب الـ 33 عاما مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الجاري، ولن يُفعل النادي خيار تمديد التعاقد لموسم إضافي.

ونشر البرازيلي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "قررت أن تلك الشهور الـ 4 ستكون الأخيرة لي مع مانشستر يونايتد".

أخبار متعلقة:
تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف استعارة لوفتوس تشيك في يناير برناردو سيلفا: مانشستر يونايتد يستحق الفوز.. وكان يجب طرد دالوت هدية لـ أرسنال.. مانشستر يونايتد يكسر سلسلة سيتي في الظهور الأول لـ كاريك

وصرّح كاسيميرو عبر موقع مانشستر يونايتد: "سأحمل مانشستر يونايتد معي طوال حياتي".

وأضاف "منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض هذا الملعب الرائع، شعرت بشغف أولد ترافورد والحب الذي أكنّه الآن لجماهيرنا لهذا النادي المميز".

وتابع "لم يحن وقت الوداع بعد؛ فما زال أمامنا الكثير لنصنعه من ذكريات خلال الأشهر الـ 4 المقبلة".

وأتم "لا يزال أمامنا الكثير لنناضل من أجله معًا؛ وسأركز كل جهودي، كما هو الحال دائمًا، على بذل قصارى جهدي لمساعدة نادينا على تحقيق النجاح".

وشارك البرازيلي في 21 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 4 أهداف وصنع 1.

وانضم البرازيلي ليونايتد في صيف 2022 وخاض 146 مباراة سجل خلالها 21 هدفا منذ انضمامه قادما من ريال مدريد.

وبدأ كاسيميرو مسيرته بقميص ساو باولو ومنه انضم لريال مدريد ثم انضم لبورتو البرتغالي وبعد تألقه عاد لريال مدريد في 2015 واستمر 8 سنوات بقميص الملكي.

لاعب الوسط المخضرم خاض أيضا 82 مباراة بقميص منتخب البرازيل سجل خلالها 8 أهداف.

كاسيميرو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس شكوك حول مشاركة كييزا أمام بورنموث روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي "أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت رومانو: إصابة جريليش بكسر إجهادي تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 8 دقيقة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 12 دقيقة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الهلال المتصدر يعاقب الفيحاء برباعية.. والاتحاد ضيحة القادسية السادسة على التوالي 26 دقيقة | سعودي في الجول
أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري ساعة | الدوري المصري
الدوري الأوروبي - سانشو يسجل لأول مرة في الموسم ويقود فيلا لثمن النهائي ساعة | الكرة الأوروبية
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصنداونز في أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة المصرية
5 نقاط.. مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب عدم الرد على شكوى زيزو 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521849/كاسيميرو-يعلن-موعد-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد