شكوك حول مشاركة كييزا أمام بورنموث
الخميس، 22 يناير 2026 - 11:39
كتب : FilGoal
تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول أمام بورنموث.
ويحل ليفربول ضيفا على بورنموث في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.
وذكرت جريدة ديلي ميل أن كييزا كان من المفترض أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام أولمبيك مارسيليا يوم الأربعاء.
ولكن هناك إصابة تعرض لها في تدريب يوم الثلاثاء، وشعر بها مجددا أثناء الإحماء.
وأضاف التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان اللاعب الإيطالي سيكون جاهزا للتواجد مع الفريق في مباراة السبت.
واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.
ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.
