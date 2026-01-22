شكوك حول مشاركة كييزا أمام بورنموث

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الإيطالي فيدريكو كييزا مهاجم ليفربول أمام بورنموث.

ويحل ليفربول ضيفا على بورنموث في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وذكرت جريدة ديلي ميل أن كييزا كان من المفترض أن يجلس على مقاعد البدلاء أمام أولمبيك مارسيليا يوم الأربعاء.

أخبار متعلقة:
روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي تقييم صلاح أمام مارسيليا من الصحف الإنجليزية سلوت: صلاح محترف من الطراز الرفيع.. لم نكن محظوظين كثيرا هذا الموسم فان دايك: من الصعب دائما اللعب ضد فرق دي زيربي.. ولا أعلم من ينشر الشائعات

ولكن هناك إصابة تعرض لها في تدريب يوم الثلاثاء، وشعر بها مجددا أثناء الإحماء.

وأضاف التقرير أنه من غير الواضح ما إذا كان اللاعب الإيطالي سيكون جاهزا للتواجد مع الفريق في مباراة السبت.

واقترب ليفربول خطوة من التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا في ملعب فيلودروم بنتيجة 3-0.

ورفع ليفربول رصيده لـ 15 نقطة في المركز الرابع من 7 جولات قبل أن يستضيف كاراباخ الأذربيجاني في ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.

فيدريكو كييزا ليفربول بورنموث
نرشح لكم
الثاني في الشتاء.. توتنام يضم سوزا من سانتوس كاسيميرو يعلن موعد رحيله عن مانشستر يونايتد روسينيور: تشيلسي يشكل خطورة في الكرات الثابتة.. وبالمر لم يشارك كإجراء احترازي "أقل ما يمكننا فعله".. قادة مانشستر سيتي يعلنون تعويض مشجعي مباراة بودو جليمت رومانو: إصابة جريليش بكسر إجهادي تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد جابريال: لعبنا أفضل من إنتر والفوز عليهم أشبه بالحلم سولانكي: الفوز على دورتموند بداية تصحيح مسار توتنام في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
إبراهيم صلاح: أزمة بنتايك في طريقها للحل.. والصفوف بدأت تكتمل 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الاوروبي - ليون وأستون فيلا إلى ثمن النهائي.. وخطوة تفصل روما عن التأهل 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كهرباء الإسماعيلية يكشف حقيقة مفاوضات ضم كهربا.. وموقف أوناجم وشيكا 4 ساعة | الدوري المصري
الرجاء يعوض بلعمري بضم خماس 4 ساعة | الوطن العربي
ناصر ماهر يخوض مرانه الأول مع بيراميدز في المغرب 4 ساعة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة 5 ساعة | الدوري الإسباني
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 5 ساعة | أمم إفريقيا
إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0) 2 -4 (0) نيجيريا.. مصر في المركز الرابع 4 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر
/articles/521807/شكوك-حول-مشاركة-كييزا-أمام-بورنموث