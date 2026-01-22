تقرير: مصير الركراكي مع المغرب معلق.. و3 مرشحين لخلافته

الخميس، 22 يناير 2026 - 11:20

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح 3 مدرين لتولي مهمة تدريب المنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي حال رحيله.

وحل المغرب تحت قيادة الركراكي وصيف للسنغال في كأس أمم إفريقيا بعد نهائي مثير انتهى بخسارة أسود أطلس بهدف دون رد.

وبحسب موقع البطولة المغربي، فإن مصير وليد الركراكي معلق حتى الآن ولم يتم حسمه، سواء بالبقاء أو الرحيل.

وأوضحت التقارير ذاته أنه تم ترشيح مدرب مغربي واسمين أجنبيين لتدريب المنتخب المغربي خلفا للركراكي حال رحيله، في انتظار القرار النهائي.

وأشارت إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مصير الركراكي مع منتخب المغرب.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

لكنه فشل في التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 التي استضافتها المغرب وخسر من السنغال.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

السنغال حققت اللقب للمرة الثانية في تاريخها بعد 2021 على حساب مصر وأنهت صيامها في المباريات النهائية بهدف رائع من بابي جاي.

الركراكي منتخب المغرب
