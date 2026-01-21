رسالة من مروان عثمان لجماهير الأهلي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 19:47

يأمل مروان عثمان لاعب الأهلي الجديد تحقيق لقبي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي ضم مروان قادما من سيراميكا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم. (طالع التفاصيل)

وقال مروان عثمان عبر حسابات التواصل الاجتماعي للأهلي: "أفضل هدف سجلته في حياتي؟ ضد البنك الأهلي".

وأضاف "مباراة تمنيت خوضها بقميص الأهلي؟ ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية".

وأكمل "إحساسك بارتداء قميص الأهلي؟ الفخر".

وأتم مقدما رسالة لجمهور الأهلي: "سأقدم أقصى ما عندي وأكون عند حسن ظنكم ونحقق لقبي الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

‏وشارك مروان عثمان فى تدريبات الفريق اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وفقا لما جاء في موقع النادي.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع سيراميكا على ضم اللاعب.

وفي مقابل مروان عثمان حصل سيراميكا كليوباترا على كل من عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة.

