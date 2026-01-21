مباراته رقم 200.. معلول يسجل في انتصار الصفاقسي على البنزرتي برباعية
الأربعاء، 21 يناير 2026 - 18:26
كتب : FilGoal
سجل علي معلول هدفا في انتصار الصفاقسي على البنزرتي ضمن منافسات الدوري التونسي.
وسجل علي معلول هدف الصفاقسي الثاني في الانتصار على البنزرتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17.
واحتفل الصفاقسي قبل المباراة بخوض علي معلول مباراته رقم 200 بقميص الفريق.
وحقق الصفاقسي انتصاره الخامس على التوالي ضمن منافسات الدوري التونسي.
ورفع الصفاقسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الإفريقي والملعب التونسي.
علي معلول يهزّ الشباك مسجّلًا الهدف الثاني للنادي الصفاقسي وأول أهدافه في الموسم🏁⚽️#DiwanSport #النادي_الصفاقسي #علي_معلول pic.twitter.com/5f4NDLrius— Diwan Sport (@DiwanSport) January 21, 2026
ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام النجم المتلوي.
وسجل معلول هدفه الأول مع الصفاقسي هذا الموسم منذ انضمامه إلى الفريق.
وصنع معلول ثلاثة أهداف أخرى بخلاف تسجيله هدف اليوم.