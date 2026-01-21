مباراته رقم 200.. معلول يسجل في انتصار الصفاقسي على البنزرتي برباعية

سجل علي معلول هدفا في انتصار الصفاقسي على البنزرتي ضمن منافسات الدوري التونسي.

علي معلول النادي : الصفاقسي الصفاقسي

وسجل علي معلول هدف الصفاقسي الثاني في الانتصار على البنزرتي بأربعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة 17.

واحتفل الصفاقسي قبل المباراة بخوض علي معلول مباراته رقم 200 بقميص الفريق.

وحقق الصفاقسي انتصاره الخامس على التوالي ضمن منافسات الدوري التونسي.

ورفع الصفاقسي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الإفريقي والملعب التونسي.

ويلعب الصفاقسي مباراته المقبلة يوم الثلاثاء أمام النجم المتلوي.

وسجل معلول هدفه الأول مع الصفاقسي هذا الموسم منذ انضمامه إلى الفريق.

وصنع معلول ثلاثة أهداف أخرى بخلاف تسجيله هدف اليوم.