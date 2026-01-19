سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي

الإثنين، 19 يناير 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

مروان عثمان - سيراميكا

أعلن سيراميكا كليوباترا انتقال لاعبه مروان عثمان إلى الأهلي.

وانتقل اللاعب إلى الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن توصل الأهلي لاتفاق مع سيراميكا على ضم اللاعب.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – مروان عثمان ينتظر موعد تحديد جلسة توقيع عقوده انتقاله إلى الأهلي خبر في الجول - الأهلي يعرض استعارة مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا مصدر من سيراميكا كليوباترا لـ في الجول: ننتظر رد الأهلي بشأن طاهر بعدما طلب ضم مروان عثمان مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا

وفي مقابل مروان عثمان حصل سيراميكا كليوباترا على كل من عمر كمال ومحمد عبد الله على سبيل الإعارة.

وينتهي تعاقد مروان عثمان مع فريق سيراميكا في صيف 2027.

وظهر مروان عثمان بشكل لافت ونجح في تسجيل هدف في شباك الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس السوبر.

كما تواجد مروان عثمان ضمن قائمة منتخب مصر التي خاضت البطولة الودية بالإمارات في نوفمبر الماضي.

مروان عثمان من ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا، قبل أن ينتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة، ثم عاد مجددا لصفوف الفريق.

ولعب هذا الموسم 17 مباراة في الدوري ساهم في 7 أهداف، بتسجيل 3 أهداف وصناعة 4 أهداف.

مروان عثمان سيراميكا كليوباترا الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا عقوبات كأس العاصمة – تغريم الزمالك بسبب مباراة المصري خبر في الجول – سيراميكا يطلب شراء شيكا من كهرباء الإسماعيلية خبر في الجول - الوحدات الأردني يرفض عرض الاتحاد السكندري بسبب المقابل المادي مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: توروب سبب التراجع عن ضم مونزيالو حسام الزناتي: يتم اختزال لجنة المسابقات في الجدول.. والحسابات للأهلي والزمالك طبيعية بعد رفض الانضمام لـ دلفي.. الأهلي يفكر في عرض بديل للاعب مالية كفر الزيات
أخر الأخبار
لويس إنريكي: محظوظ بالعمل مع 4 برتغاليين.. وأهنئ حكيمي على أدائه في أمم إفريقيا 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا يشكر مانشستر ستي على التعاقد مع جيهي 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بتروجت يتمم تعاقده مع الجنوب إفريقي كوبولواخي سيباندي ساعة | الدوري المصري
تصنيف فيفا - منتخب مصر يتقدم 4 مراكز.. المغرب الأول على إفريقيا والثامن عالميا ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - محمد عبد الله يوافق على الانتقال لـ سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مباشر سوبر الطائرة – الأهلي 2 (16)-(16) 0 الزمالك.. الشوط الثالث ساعة | كرة طائرة
بمشاركة مصر وإسبانيا والأرجنتين.. قطر تعلن عن مهرجان كرة القدم في الدوحة 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا – كاف يقرر إيقاف مروان عطية وصلاح محسن 2 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 3 مصدر من المنتخب يكشف لـ في الجول حقيقة اعتزال صلاح والشناوي دوليا 4 انتهت أمم إفريقيا – مصر (0)-(1) السنغال.. خسارة الفراعنة
/articles/521610/سيراميكا-كليوباترا-يعلن-انتقال-مروان-عثمان-إلى-الأهلي