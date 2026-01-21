قائمة بيراميدز - تواجد حمدان.. وعودة الشيبي لمواجهة نهضة بركان

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز قائمة فريقه التي ستلعب ضد نهضة بركان.

ويستعد بيراميدز للسفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتشهد القائمة تواجد حامد حمدان صفقة الفريق الجديدة بالإضافة إلى محمد الشيبي العائد من المشاركة مع المغرب في أمم إفريقيا.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد حاتم.

الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ.

الوسط: بلال توريه - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف "قطة" - حامد حمدان.

الهجوم: مصطفى فتحي - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" -إيفرتون دا سيلفا - يوسف إبراهيم "أوباما"- فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويتساوى كل من بيراميدز ونهضة بركان في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل منهما.

