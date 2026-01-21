رومانو: إصابة جريليش بكسر إجهادي

الأربعاء، 21 يناير 2026 - 15:06

كتب : FilGoal

جاك جريليش

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي عن تعرض جاك جريليش لكسر إجهادي في القدم.

وأشار رومانو إلى أن الإصابة ستبعد جريليش عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

اللاعب خضع لفحوصات صباح اليوم أكدت الإصابة التي تعرض لها.

صاحب الـ30 عامًا انضم إلى إيفرتون في بداية الموسم الحالي قادمًا من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة.

ومنذ الانضمام للفريق لعب جريليش 22 مباراة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

وشارك جريليش للمرة الأخيرة مع إيفرتون ضد أستون فيلا.

ويحتل إيفرتون المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 32 نقطة.

