تقرير: مانشستر يونايتد يترقب موقف نيفيز مع ريال مدريد

ذكرت تقارير جديدة أن ريال مدريد لديه شكوك بشأن التعاقد مع روبن نيفيز لاعب الهلال، ما يشجع مانشستر يونايتد للدخول في الصفقة.

وأنهى الشياطين الحمر أسبوعاً ناجحاً، إذ أعاد انتصارهم على الغريم مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي آمالهم في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وإذا أراد المدرب المؤقت مايكل كاريك ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فقد يحتاج إلى تدعيم صفوفه في يناير نظراً لافتقاره للخيارات في وسط الملعب.

وارتبط يونايتد بلاعبين من بينهم جيمس جارنر من إيفرتون، وكذلك لاعب ولفرهامبتون السابق روبن نيفيز، بينما نُسب لريال مدريد أيضاً اهتمامه بالدولي البرتغالي.

وبحسب برنامج "كاروثيل ديبورتيفو" عبر إذاعة "كادينا سير"، فإن نيفيز يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد، لكن النادي الإسباني لديه شكوك داخلية بشأن ضمه.

ولا يضم مانشستر يونايتد حالياً في مركز الوسط سوى الثلاثي كوبي ماينو وكاسيميرو ومانويل أوجارتي، والاعتماد على هذا الثلاثي فقط قد يكون محفوفاً بالمخاطر.

بالإضافة إلى أن نيفيز يتميز عن الثلاثي بالتمريرات الطويلة المتقنة وتنفيذ الركلات الثابتة من أي مكان في الملعب.

وسيُفيد وجود لاعب قادر على اختراق خطوط الخصم المهاجمين مثل برايان مبويمو وماتيوس كونيا، اللذين أثبتا قدرتهما على التألق في أسلوب أكثر مباشرة.

ورغم امتلاك نيفيز العديد من الصفات الجديرة بالإعجاب، إلا أنه لم يشارك في دوري أوروبي كبير منذ موسم 2022-2023، ولا يُعرف ما إذا كان سيستعيد سرعة نسق الدوري الإنجليزي.

كما أن لاعب الوسط سيبلغ التاسعة والعشرين في مارس، ولا يمكن اعتباره حلاً طويل الأمد لمشكلات الفريق في وسط الملعب.

وقد تبدو صفقة نيفيز أكثر منطقية إذا جاء إلى أولد ترافورد إلى جانب لاعب وسط آخر، سواء في يناير أو الصيف المقبل.

ويرتبط كارلوس باليبا لاعب برايتون باستمرار بمانشستر يونايتد، وسيكون النادي في موقف قوي إذا كان ضمن مجموعة أساسية تضم أيضاً ماينو ونيفيز.

