يوسف بلعمري: الحسرة موجعة لكن ارتداء قميص المغرب أكبر من أي لقب ضائع

عبر المغربي يوسف بلعمري مدافع الأهلي الجديد عن حسرته على ضياع حلم التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده.

بلعمري مدافع الرجاء الذي يتتم انتقاله إلى الأهلي خلال ساعات كان ضمن قائمة المغرب في كأس الأمم الإفريقية التي خسر لقبها أمام السنغال في النهائي.

وقال بلعمري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "يعجز اللسان عن وصف ما نشعر به من حزن.. كنا نحلم أن نهدي لقب كأس أمم إفريقيا لبلدنا الحبيب وجمهورنا الغالي

وأضاف البالغ من العمر 27 عاما "لقد قاتلنا وآمنا وقدمنا كل ما نملك، لكن الحلم لم يكتمل".

وأكمل "الحسرة موجعة لكن الفخر بحمل قميص المنتخب المغربي سيظل دائما وساما على صدورنا وأكبر من أي لقب ضائع".

وأتم لاعب الأهلي الجديد "قدر الله وما شاء فعل.. شكرا لكم من القلب".

إلى ذلك، علم FilGoal.com أن الأهلي قرر رفع اسم المغربي أشرف داري، وذلك لقيد مواطنه يوسف بلعمري في قائمة الفريق المحلية والإفريقية.

وذلك استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز يوم الجمعة المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ويصل يوسف بلعمري إلى القاهرة مساء الأربعاء، من أجل الانتظام مع الأهلي والإعلان الرسمي عن الصفقة.

وانضم يوسف بلعمري للأهلي قادما من الرجاء المغربي.

لكنه تأخر في الانضمام للأهلي لحين نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية.