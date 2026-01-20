روسينيور: إنزو فاجئني

ادعى ليام روسينيور المدير الفني لتشيلسي أن التكهنات التي تربط إنزو فرنانديز بالانتقال إلى باريس سان جيرمان "لا تعني شيئًا".

إنزو فيرنانديز النادي : تشيلسي برشلونة

وعلى الرغم من أن فرنانديز يملك عقدًا حتى 2032، فقد ذكرت التقارير في الأيام الأخيرة أن باريس سان جيرمان مهتم بضم الدولي الأرجنتيني.

كما أشار التقرير إلى أن مسؤولي تشيلسي قد يكونون منفتحين على البيع بالسعر المناسب.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام بافوس يوم الأربعاء، سُئل روسينيور عن هذا الوضع.

وبجانب استبعاده لأي حديث حول انتقال اللاعب البالغ 25 عامًا، أشار روسينيور إلى أنه فوجئ بشكل إيجابي برغبة اللاعب في اللعب ضد برينتفورد يوم السبت رغم معاناته من الإنفلونزا.

وقال روسينيور للصحفيين: "لا يعني لي ذلك شيئًا. عندما تكون لاعبًا عالميًا ولاعبًا استثنائيًا، سيكون هناك دائمًا تكهنات لا يمكنك السيطرة عليها".

وأضاف "ما قلته عن إنزو مسجل رسميًا. لقد كان ممتازًا طوال الفترة التي عملت معه فيها. لقد فاجأني بطريقة جيدة بما فعله يوم السبت رغم مرضه، أعلم أنه كان عيد ميلاده، لكنه تغلب على ذلك وغطى الملعب كما فعل، والطريقة التي تدرب بها والأداء الذي قدمه".

وأكمل "أنا أتحدث عن الواقع، وهو أنه لاعب تشيلسي. إنه مهم جدًا بالنسبة لي. وأعتقد أننا سنستمر بعلاقة جيدة جدًا، وآمل أن تكون ناجحة على المدى القصير والطويل."

ويقترب فرنانديز من إكمال ثلاث سنوات في ستامفورد بريدج منذ انتقاله مقابل 106.8 مليون جنيه إسترليني من بنفيكا.

وسجل اللاعب 24 هدفًا وصنع 27 تمريرة حاسمة خلال 146 مباراة، بالإضافة إلى الفوز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، ما أثبت أن الصفقة كانت ذات قيمة مقابل المال.

ومع تحسن مستوى اللاعب منذ انتقاله قبل ثلاث سنوات، لن ينظر تشيلسي في أي عروض تقل عن 100 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ 2022، أنفق باريس سان جيرمان أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني على لاعب واحد ثلاث مرات فقط، وإنفاق أكثر من 100 مليون على فرنانديز سيكون ثالث أكبر صفقة في تاريخ النادي بعد نيمار وكيليان مبابي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com