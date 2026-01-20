تقرير: مانشستر يونايتد يستهدف استعارة لوفتوس تشيك في يناير

أشارت تقارير أن مانشستر يونايتد عُرض عليه فرصة التعاقد مع لاعب وسط ميلان، روبن لوفتوس تشيك، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

اللاعب البالغ 29 عامًا خاض أكثر من 150 مباراة مع تشيلسي بعد صعوده من أكاديمية النادي، وقضى فترات إعارة في فولام وكريستال بالاس.

في صيف 2023، انتقل لوفتوس تشيك بشكل دائم إلى ميلان، حيث خاض 90 مباراة في جميع البطولات وسجل 11 هدفًا. هذا الموسم، بدأ اللاعب ثماني مباريات في الدوري الإيطالي وشارك 11 مرة كبديل، بعد أن تراجع ترتيبه في الفريق.

قرر الشياطين الحمر في البداية عدم التعاقد مع لاعبين جدد في يناير، لكن التقارير تشير إلى أنهم يفكرون الآن في التعاقد مع لاعب وسط على سبيل الإعارة لتعزيز فرص التأهل لدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لتقرير منtalkSPORT، أجرى مانشستر يونايتد محادثات استكشافية للتعاقد مع لوفتوس تشيك على سبيل الإعارة.

ويُقال إن اللاعب مهتم بالعودة إلى إنجلترا، لكن المفاوضات بشأن انتقال محتمل إلى أولد ترافورد في مراحلها الأولى فقط.

كما ناقش الشياطين الحمر فكرة التعاقد مع ويلفريد نديدي، الذي يلعب حاليًا في تركيا كقائد لنادي بشكتاش.

وسيكون مشجعو مانشستر يونايتد سعداء بأداء كوبي ماينو المميز خلال فوز الفريق 2-1 على مانشستر سيتي في أول مباراة لكاريك كمدير مؤقت.

كان اللاعب الشاب مرتبطًا بالرحيل عن النادي بعد تجاهل روبن أموريم له، لكن من الواضح أن كاريك لن يسمح برحيله في يناير.

قد يغادر كاسيميرو ومانويل أوجارت في الصيف المقبل، بينما ينتهي عقد ماينو في 2027، مما يجعل الحاجة إلى تعزيز خط الوسط أمرًا ضروريًا.

ذكرت التقارير أن مانشستر يونايتد وضع قائمة مكونة من أربعة لاعبين لخط الوسط لصيف العام المقبل، لكن التعاقد معهم في يناير سيكون شبه مستحيل، لذا سيكون من الذكاء التعاقد مع لاعب وسط ذو خبرة مثل لوفتوس تشيك على سبيل الإعارة.

