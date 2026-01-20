سلوت: سعيد بعودة صلاح..من سجل 45 هدفا في دوري الأبطال سيمحنا القوة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

صلاح - أرني سلوت

عبر أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن سعادته بعودة محمد صلاح من جديد لفريقه بعد نهاية مشاركته في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

ويستعد ليفربول لمواجهة مارسيليا الفرنسي في الجولة السابعة من الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بخصوص صلاح أنا سعيد بعودته. في غيابه أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا إلى حد ما من حيث عدم السماح بالكثير من الفرص علينا، كما أننا نصنع المزيد والمزيد من الفرص، لذا فمن المفيد أن يكون لدينا لاعب مثله، شخص يمكنه تسجيل الأهداف".

وأضاف "كمية الفرص ضد بيرنلي مع وجود صلاح في الملعب، عادة ما تعني أننا نسجل أكثر. أنا سعيد بعودته، صنع الفرص أمر جيد، لكن تتم محاسبتنا على النتائج. نحتاج إلى التسجيل وعدم السماح بفرص في شِباكنا من الجهة الأخرى".

وأشار "هذا طبيعي كما كان دائمًا، لم أشركه ضد إنتر، لكنه كان حاضرًا في كل مباراة أيضًا، جاء ضد برايتون وفزنا 2-0، لذا غادر في موقف كان جيدًا له".

وأكمل "لقد سجل في كأس الأمم الإفريقية، ولم يتمكن من الفوز للأسف، لكنه وصل إلى نصف النهائي والآن عاد معنا. تحدثت معه اليوم وأنا سعيد بعودته كما قلت".

وأوضح "لدي فقط جناحين يمكنهما اللعب أكثر من 100 دقيقة في الدوري الإنجليزي، وهما صلاح وجاكبو، ولدينا آخرون مثل فيرتز وفريمبونج، لكن إذا سألتهم عن موقعهم المفضل، فلن يقولوا جناح".

وأكد "جيريمي يمكن أن يكون تهديدًا من الجهة اليمنى، في المباراة الأخيرة كان ظهيرًا، لذا عودة صلاح مفيدة لأنه في غيابه كنا نخلق فرصًا ولم نتمكن دائمًا من تحويلها".

وأكد "شاهدت اليوم أنه سجل 45 هدفًا على مستوى دوري الأبطال، والتالي هو شخص بـ5 أهداف فيرجيل فان دايك، لذا من الجميل أن يكون معنا مرة أخرى إذا استطاع الوصول إلى هذه المستويات مرة أخرى. هذا ما يمكنه أن يظهره غدا".

وأتم تصريحاته بالإجابة على سؤال هل هذه بداية جديدة بينك وبين صلاح قائلا: "لقد أجبت على ذلك للتو، كان هناك لحظة قررت فيها عدم إشراك صلاح ولحظة أخرى قررت فيها عدم أخذه للمباراة، أما كل الأوقات الأخرى فقد أشركته، ولم يكن هناك أي مشكلة معي أبدًا. هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها قادرًا على التواجد في التشكيل مرة أخرى وهو كذلك. فلنرى تشكيل الغد إذا كنتم لا تزالون تعتقدون أن هناك مشكلة".

